"Valer aktuel": Srbi žrtve dezinformativne kampanje

Srbi su tokom rata u BiH bili žrtve velike dezinformativne kampanje koja ih je demonizovala, a takav narativ oživljen je nakon smrti generala Ratka Mladića i njegove sahrane, piše Frederik Sajo u autorskom tekstu za francuski nedjeljnik "Valer aktuel".

Nakon što je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen izrazila šok zbog snimaka sa sahrane i prisustva zvaničnika, Sajo pita da li je zapadna politika prema Balkanu spremna da preispita sopstvene propuste i odgovornost u vrijeme raspada Jugoslavije.

Autor teksta navodi da sahrana jasno pokazuje da presuda Mladiću za ratne zločine nailazi na široko odbacivanje u srpskom narodu.

"To ne znači da oni opravdavaju zločine, već osporavaju njihovu stvarnost ili barem njihov obim i motive kako ih predstavljaju zapadni mediji i Haški tribunal", naveo je Sajo u tekstu pod naslovom "Srbija: šta otkriva sahrana generala Ratka Mladića".

On je ukazao da je Haški tribunal učinio sve što je moguće da pokaže da čak ni ne pokušava da bude objektivan, budući da praktično nije bilo osuda za ratne zločine počinjene nad Srbima.

Sajo je istakao da Srbi doživljavaju generala Mladića kao heroja, jer ih je tokom rata zaštitio od onoga što se dogodilo njihovim precima u Drugom svjetskom ratu, o čemu svjedoči i ustaški logor Jasenovac, kao i od stvaranja islamske države kako ju je zamišljao islamistički muslimanski vođa Alija Izetbegović.

"Razlika u percepciji smrti i sahrane generala Mladića između srpskog javnog mnjenja i zapadnih lidera, kao i od strane mnogih njihovih medijskih portparola, pokazuje da istorija balkanskih ratova tek treba da se napiše", naveo je Sajo.

On ukazuje da to posebno važi za EU, koja nosi teret svog neuspjeha da upravlja velikom krizom na svom kontinentu.

"I ona istrajava u ovoj grešci tako što trenutno nudi svoju prećutnu podršku politici `legalnog` etničkog čišćenja kosovskih Srba koju sprovodi etnonacionalista Aljbin Kurti", navodi se u tekstu.

Sajo upozorava da sve ovo može dovesti do ponovnog porasta tenzija.

"Samo pravednošću, jednom od evropskih vrijednosti, priznanjem svih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji i osudom odgovornih, kao i priznanjem teške odgovornosti EU i SAD u tim zločinima, može se omogućiti zajednička budućnost", naveo je Sajo, prenosi Srna