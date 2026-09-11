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Vozači, oprez! Odron na putu Travnik–Kneževo

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11.09.2026 09:29

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Одрон Травник-Кнежево
Foto: Društvene Mreže

Na putu Travnik–Kneževo, prema Kneževu, ima većih odrona.

Kako javljaju članovi jedne Viber grupe, na putu Travnik-Kneževo, u pravcu opštine Kneževo došlo je do odrona te se svi vozači, koji saobraćaju ovom dionicom mole na oprez.

Kako su javili ovog jutra iz Auto-moto saveza Republike Srpske, na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona.

Takođe, kako se navodi u saopštenju, kolovozi su jutros vlažni u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima, a zbog magle ili niske oblačnosti vidljivost je smanjena u kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima.

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Tagovi :

odron

Travnik

Kneževo

Auto-moto savez Republike Srpske

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