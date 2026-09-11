Učenik izbo drugog učenika i radnicu škole: Užas u Zagrebu

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Foto: Pexel/Pixabay

U jednoj srednjoj školi u Zagrebu je u petak u jutarnjim satima došlo do incidenta u kojoj je učenik izbo drugog učenika i radnicu škole.

"Danas 11. septembra oko 8 sati, u Zagrebu, Konavonska ulica, u odgojno-obrazovnoj ustanovi jedan učenik oštrim predmetom povredio je drugog učenika i radnicu", saopštila je policija. Učenik koji je naneo povrede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i uviđaj su u toku, a povrijeđenima je pružena ljekarska pomoć

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