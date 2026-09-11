Naša Banka nastavila partnerstvo sa FK „Radnik“ Bijeljina: Podrška sportu i zajednici ostaje dio našeg opredjeljenja

Naša Banka a.d. Banja Luka nastavila je podršku Fudbalskom klubu „Radnik“ Bijeljina potpisivanjem novog Ugovora o sponzorstvu i partnerstvu, potvrđujući opredijeljenost Naše Banke da kroz društveno odgovorno poslovanje doprinosi razvoju sporta, zdravih životnih navika i lokalnih zajednica u kojima posluje.

Ugovor je u ime Naše Banke potpisao Novak Popić, član Uprave Banke, čime je nastavljena saradnja sa jednim od prepoznatljivih sportskih kolektiva Republike Srpske.

FK „Radnik“ Bijeljina je klub sa dugom tradicijom i značajnim mjestom u sportskom životu Bijeljine i šire regije. Pored sportskih rezultata, njegova posebna vrijednost ogleda se u okupljanju mladih, razvoju sportskog duha, timskog rada i pripadnosti zajednici.

Naša Banka nastavila partnerstvo sa FK „Radnik“ Ustupljena fotografija

„Za Našu Banku društveno odgovorno poslovanje nije samo podrška pojedinačnim projektima, već dugoročno ulaganje u ljude i zajednice u kojima živimo i poslujemo. Sport promoviše disciplinu, zajedništvo, zdrav način života i odgovornost – vrijednosti koje želimo da podržavamo i njegujemo. Zadovoljstvo nam je što nastavljamo partnerstvo sa FK “Radnik” i što možemo biti dio njihovog daljeg razvoja i uspjeha“, izjavio je Novak Popić, član Uprave Naše Banke.

Nastavak saradnje sa FK „Radnik“ dio je šireg opredjeljenja Naše Banke da podržava projekte i inicijative koji stvaraju konkretnu vrijednost za društvo, sa posebnim fokusom na sport, mlade, obrazovanje i razvoj lokalnih zajednica.

Kao domaća banka, Naša Banka nastoji da svoj rast i poslovne rezultate prati odgovornim odnosom prema zajednici u kojoj posluje, gradeći partnerstva koja imaju dugoročan značaj i ostavljaju pozitivan trag.

Zajedno podržavamo sport, zajednicu i vrijednosti koje traju.

Naša Banka a.d. Banja Luka