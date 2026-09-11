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Naša Banka nastavila partnerstvo sa FK „Radnik“ Bijeljina: Podrška sportu i zajednici ostaje dio našeg opredjeljenja

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Izvor:

PR

11.09.2026 11:21

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Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“ Бијељина: Подршка спорту и заједници остаје дио нашег опредјељења
Foto: Ustupljena fotografija

Naša Banka a.d. Banja Luka nastavila je podršku Fudbalskom klubu „Radnik“ Bijeljina potpisivanjem novog Ugovora o sponzorstvu i partnerstvu, potvrđujući opredijeljenost Naše Banke da kroz društveno odgovorno poslovanje doprinosi razvoju sporta, zdravih životnih navika i lokalnih zajednica u kojima posluje.

Ugovor je u ime Naše Banke potpisao Novak Popić, član Uprave Banke, čime je nastavljena saradnja sa jednim od prepoznatljivih sportskih kolektiva Republike Srpske.

FK „Radnik“ Bijeljina je klub sa dugom tradicijom i značajnim mjestom u sportskom životu Bijeljine i šire regije. Pored sportskih rezultata, njegova posebna vrijednost ogleda se u okupljanju mladih, razvoju sportskog duha, timskog rada i pripadnosti zajednici.

Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“
Naša Banka nastavila partnerstvo sa FK „Radnik“
Ustupljena fotografija

„Za Našu Banku društveno odgovorno poslovanje nije samo podrška pojedinačnim projektima, već dugoročno ulaganje u ljude i zajednice u kojima živimo i poslujemo. Sport promoviše disciplinu, zajedništvo, zdrav način života i odgovornost – vrijednosti koje želimo da podržavamo i njegujemo. Zadovoljstvo nam je što nastavljamo partnerstvo sa FK “Radnik” i što možemo biti dio njihovog daljeg razvoja i uspjeha“, izjavio je Novak Popić, član Uprave Naše Banke.

Nastavak saradnje sa FK „Radnik“ dio je šireg opredjeljenja Naše Banke da podržava projekte i inicijative koji stvaraju konkretnu vrijednost za društvo, sa posebnim fokusom na sport, mlade, obrazovanje i razvoj lokalnih zajednica.

Kao domaća banka, Naša Banka nastoji da svoj rast i poslovne rezultate prati odgovornim odnosom prema zajednici u kojoj posluje, gradeći partnerstva koja imaju dugoročan značaj i ostavljaju pozitivan trag.

Zajedno podržavamo sport, zajednicu i vrijednosti koje traju.

Naša Banka a.d. Banja Luka

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Naša banka a.d. Banjaluka

FK Radnik

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