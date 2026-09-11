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Njemačku obustava uvoza ruskog gasa koštala više od 50 milijardi evra

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11.09.2026 12:08

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Foto: pexels/Claudia Solano

Obustava uvoza ruskog gasa i odgovor na energetski šok koštali su njemački savezni budžet više od 50 milijardi evra, objavio je list "Bild", pozivajući se na podatke njemačkog Ministarstva finansija.

Ove brojke odražavaju samo direktne subvencije, rekli su njemački ekonomisti za "Bild".

Stručnjaci procjenjuju da stvarni troškovi izgradnje novih terminala za tečni prirodni gas i dugoročni pad industrijske konkurentnosti čine ukupnu cijenu znatno višom.

Evropski savjet usvojio je u januaru uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa koji se transportuje cjevovodima i tečnog prirodnog gasa. Zabrana uvoza tečnog prirodnog gasa na osnovu kratkoročnih ugovora stupila je na snagu 25. aprila ove godine, a za dugoročne ugovore će stupiti na snagu 1. januara sljedeće godine.

Zabrana uvoza gasa putem cjevovoda stupila je na snagu 17. juna ove godine za kratkoročne ugovore, dok će za dugoročne ugovore stupiti na snagu 1. novembra sljedeće godine, prenosi Srna.

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Tagovi :

Njemačka

ruski gas

ekonomija

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