''Abortirala sam, bila sam trudna s Tomom'': Lepa Lukić šokirala

Pjevačica Lepa Lukić nedavno je iskreno govorila o svom privatnom životu i otkrila da je prekinula trudnoću u 22. godini.

Nakon njene ispovijesti, pojavile su se spekulacije i komentari da je otac djeteta bio legendarni pjevač Toma Zdravković.

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Pjevačica je, naime, nedavno iskreno govorila o svom privatnom životu.

"Imala sam 22 godine kada sam prekinula trudnoću, mislila sam da je rano. Da sam znala ne bih to uradila. Ostala sam tada trudna sa Tomom. Mislila sam biće djece, kao što su mnoge prekidale trudnoće, pa su poslije imale djecu, ali meni se poremetilo nešto i tako... Kasnije nisam mogla više da zatrudnim. Poslije sam ležala u bolnici da se ispitam, odrekla sam se pjevanja godinu i po dana, samo da bih postala majka, jer sam patila strašno", rekla je Lepa Lukić.

Poslije ove izjave kraljice narodne muzike, krenule su spekulacije da je Lepa Lukić ostala trudna sa Tomom Zdravkovićem. Ona se ovim povodom oglasila i to demantovala.

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"Pusti komentare, mogu oni da govore šta hoće, kada bih ja to slušala, ja bih se objesila. Toma Zdravković i ja nismo bili ni u kakvom odnosu, bili smo drugari. Zbog filma su pisali da je bio u odnosu sa Silvanom Armenulić, a ni to nije istina. Ne vrijeđa me to što pričaju, ja pljunem samo na to", rekla je Lepa.

Dobila ime po švalerki svog oca

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić, nedavno je u jednom podkastu otvorila dušu i otkrila do sada nepoznate i najbolnije detalje iz svog privatnog života. Iako je javnost prvobitno intrigirala priča o tome kako je na zahtjev oca dobila ime po njegovoj ljubavnici, njene emotivne ispovijesti o muškarcima koji su obilježili njen život otkrivaju njene najveće tuge.

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Lepa je otkrila da je njeno pravo ime Lepava, te da iza njega stoji očeva preljuba.

"Jesam krštena, moj otac je rekao kumu da se zovem Lepava. Imao je švalerku koja se tako zvala i rekao je kumu da samo tako moram da se zovem", ispričala je pjevačica i dodala šokantan detalj:

"Imao je švalerku, ali je imao i moju majku. Volio je i nju i moju majku".

Lepa je priznala da je njen najvoljeniji muškarac u životu bio Duško Štrbac, sa kojim je provela sedam godina. Duško, koji je bio devet godina mlađi od nje, iznenada je preminuo od izliva krvi u mozak u Čikagu.

Međutim, ono što ovu priču čini posebno tragičnom jeste činjenica da joj je ova strašna vijest bila skrivana.

"Ja nisam znala šta se desilo, saopštili su mi da je preminuo kad je već prošlo 15 dana", izjavila je pjevačica sa tugom u glasu, ističući da je on bio najbolji čovjek koga je upoznala i koji ju je neizmjerno poštovao.

Uhvatila muža u prevari

Pored ovog teškog i bolnog gubitka, Lepa je doživjela i surovu izdaju od strane svog trećeg supruga, Milana Milanovića.

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Naime, Lepa je doživjela veliku traumu kada je svog bivšeg muža uhvatila u prevari, zatekavši ga u krevetu sa drugom ženom.