Ovaj političar je bio prvi muž Dragane Mirković

Muzička zvijezda Dragana Mirković iza sebe ima dva propala braka, a malo ko se sjeća da je prije Tonija Bijelića bila udata za političara i menadžera Zorana Bašanovića.

Naime, Dragana se tokom ljubavi sa Bašanovićem odselila iz Srbije, te se o njihovom odnosu nije znalo mnogo. Ipak, jednom prilikom, političar je govorio o njihovoj vezi.

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"Mnogo vremena smo tada boravili van zemlje, a kada nismo radili, išli smo što dalje, jer smo jedino tamo imali mir. Postoje turistička vjenčanja na dalekim destinacijama i ostrvima gdje ljudi sklapaju brak iz zezanja. Tako smo se Dragana i ja vjenčali u jednoj kapeli u Las Vegasu, kao i mnogi poznati parovi, ali to vjenčanje nije nigdje zavedeno i ne važi. Ako je to bilo to neko tajno vjenčanje o kojem se pričalo, sad više nije", rekao je Bašanović tada.

Dragana Mirković svojevremeno je otkrila kako je došlo do toga da stupi u brak sa Tonijem, te je istakla da je veoma željela da osnuje porodicu.

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"Ostala sam pri svom vaspitanju, moji roditelji su takvi da nikada nisu gledali ni vjeru ni naciju. Meni je bilo potrebno samo da imam normalnog čovjeka pored sebe i da osnujem porodicu. To je sve što sam tražila. Ja sam došla ovdje vidjela lijep momak, vozi lijep auto, kao uostalom i svi ovdje. Nije imao stan, ja sam rekla: 'Nema veze, zaradićemo stan', mnogo sam radila i to svi znaju. Mogla sam da se udam za nekog bogataša i da ne radim ništa, ali mene to nije privlačilo. Bila sam 'lokomotiva', ali je bitno i da neko umije da vas prati i Toni je to umio. Zajedno smo mnogo toga napravili, to je činjenica, ali mnogo sam i rizikovala", rekla je pjevačica za "24sata.hr".

"Žao mi je što moja porodica ima jednog člana manje"

Inače, ona i Toni nisu ostali u dobrim odnosima nakon razvoda iako su 24 godina bili u braku. Nedavno je pjevačica oplela po bivšem suprugu, a i on joj nije ostao dužan.

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"Znaš kako kažu u psihologiji, postoje tri koraka, odnosno tri faze. Prva je 'Ne mogu da vjerujem da sam u tvom društvu' i padanje u nesvijest. Druga je 'Mi smo isto'. Treća je 'Moram da te zgazim da bih bio veći od tebe'. Ne znam zašto je to tako. Bila bih presrećna da imam nekog ko je jači od mene pored sebe, pa da sjediš kod kuće i lakiraš nokte", objasnila je Mirkovićeva i dodala:

"Ali, dobro, sve je to ljudski i životno. Nemam problem sa tim. Nisam povrijeđena time. Žao mi je samo što moja porodica ima jednog člana manje, ali smo to nadoknadili rođenjem Ksenije i, Bože zdravlja, biće ih još", zaključila je pjevačica u podkastu "B-13", na šta ju je, sa druge strane, Toni javno pitao koliko je platila da ga pljuju.