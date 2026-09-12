Mlada influenserka preminula nakon estetskog zahvata

Influenserka Olivia Oras (27) preminula nakon što je liposukcija "pošla po zlu", tvrdi njena porodica!

Istraga je u toku u Helsinkiju, u Finskoj, gdje je 27-godišnja finska zvijezda društvenih mreža preminula ubrzo nakon što je uvedena u anesteziju zbog estetske procedure, prenijeli su mediji.

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Olivia Oras preminula je 3. septembra "nakon što je estetska procedura pošla po zlu", rekao je portparol porodice za magazin "Pipl".

U intervjuu za finski informativni kanal "Ile MOT", roditelji ove kreatorke sadržaja rekli su da je Oras izgubila svijest dok su je uvodili u anesteziju, uoči planirane liposukcije u jednoj privatnoj klinici.

Umjesto toga, hitno je prevezena u Univerzitetsku bolnicu u Helsinkiju, gdje je nešto kasnije proglašena mrtvom. Roditelji Olivije Oras takođe su podnijeli prijavu policiji, ali njen portparol nije izneo dodatne detalje o tom slučaju.

Policijska uprava Helsinkija potvrdila je 9. septembra da istražuje smrt Oras kao teško ubistvo iz nehata, nakon što je tri dana ranije primila zahtjev za pokretanje istrage.

"Istraga je u ranoj fazi i u ovom trenutku nemamo dodatne informacije koje bismo mogli da podijelimo", navela je policija u svom saopštenju.

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Oras je počela da gradi svoje prisustvo na društvenim mrežama kada je imala samo 14 godina, a tokom tinejdžerskih godina prikupila je hiljade pratilaca.

Godine 2016. bila je tema dokumentarnog filma "Perfekt Selfi", koji je detaljno prikazao njen život i njen odnos prema društvenim mrežama.

Nakon objavljivanja dokumentarca, Oras se povukla iz javnosti i preselila u Amsterdam kako bi pohađala školu. Dok je tamo boravila, prisustvovala je samoubistvu prijateljice, a kasnije je razvila zavisnost od tableta za spavanje, izvestio je "Pipl".

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Godine 2022. potražila je liječenje, a zatim je pokrenula svoju neprofitnu organizaciju Oras Respiratus Ry, čiji je cilj podrška istraživanju plućnih bolesti, nakon što je njenom ocu dijagnostikovana plućna fibroza. Takođe je sarađivala sa nekoliko tehnoloških i kompanija iz oblasti zdravlja i blagostanja, prenosi "Telegraf".