Logo

Mlada influenserka preminula nakon estetskog zahvata

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 10:38

Komentari:

0
Оливија Орас
Foto: Instagram

Influenserka Olivia Oras (27) preminula nakon što je liposukcija "pošla po zlu", tvrdi njena porodica!

Istraga je u toku u Helsinkiju, u Finskoj, gdje je 27-godišnja finska zvijezda društvenih mreža preminula ubrzo nakon što je uvedena u anesteziju zbog estetske procedure, prenijeli su mediji.

илу-новац-25052026

Ekonomija

Naredne sedmice dogovor o prvim investicijama Izraela u Srpsku

Olivia Oras preminula je 3. septembra "nakon što je estetska procedura pošla po zlu", rekao je portparol porodice za magazin "Pipl".

U intervjuu za finski informativni kanal "Ile MOT", roditelji ove kreatorke sadržaja rekli su da je Oras izgubila svijest dok su je uvodili u anesteziju, uoči planirane liposukcije u jednoj privatnoj klinici.

Umjesto toga, hitno je prevezena u Univerzitetsku bolnicu u Helsinkiju, gdje je nešto kasnije proglašena mrtvom. Roditelji Olivije Oras takođe su podnijeli prijavu policiji, ali njen portparol nije izneo dodatne detalje o tom slučaju.

Policijska uprava Helsinkija potvrdila je 9. septembra da istražuje smrt Oras kao teško ubistvo iz nehata, nakon što je tri dana ranije primila zahtjev za pokretanje istrage.

"Istraga je u ranoj fazi i u ovom trenutku nemamo dodatne informacije koje bismo mogli da podijelimo", navela je policija u svom saopštenju.

Ђорђе Радановић

BiH

Radanović: U FBiH godišnje od 60 do 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu

Oras je počela da gradi svoje prisustvo na društvenim mrežama kada je imala samo 14 godina, a tokom tinejdžerskih godina prikupila je hiljade pratilaca.

Godine 2016. bila je tema dokumentarnog filma "Perfekt Selfi", koji je detaljno prikazao njen život i njen odnos prema društvenim mrežama.

Nakon objavljivanja dokumentarca, Oras se povukla iz javnosti i preselila u Amsterdam kako bi pohađala školu. Dok je tamo boravila, prisustvovala je samoubistvu prijateljice, a kasnije je razvila zavisnost od tableta za spavanje, izvestio je "Pipl".

Удес у Рогатици

Hronika

Uhapšen nakon stravične nesreće u kojoj je poginula žena

Godine 2022. potražila je liječenje, a zatim je pokrenula svoju neprofitnu organizaciju Oras Respiratus Ry, čiji je cilj podrška istraživanju plućnih bolesti, nakon što je njenom ocu dijagnostikovana plućna fibroza. Takođe je sarađivala sa nekoliko tehnoloških i kompanija iz oblasti zdravlja i blagostanja, prenosi "Telegraf".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Liposukcija

Olivia Oras

Komentari (0)

Više iz rubrike

Александра Бурсаћ отказала наступ због изненадног проблема

Scena

Aleksandra Bursać otkazala nastup zbog iznenadnog problema

13 h

0
Харис Џиновић

Scena

Haris Džinović objasnio šta znači da je ''previše davao''

16 h

0
Прославио га хит „Теби моја мазо“, а онда нестао са сцене: Ево гдје је данас Срђан М

Scena

Proslavio ga hit „Tebi moja mazo“, a onda nestao sa scene: Evo gdje je danas Srđan M

21 h

0
Харис Џиновић

Scena

Haris Džinović ponovo govorio o Melini: Jako sam je volio

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

54

Položen kamen temeljac za Simulacioni centar Medicinskog fakulteta u Foči

11

49

Ko je novi dečko Nataše Bekvalac: Bivši fudbaler, direktor u tatinoj firmi

11

42

Ako ovako slažete drva za zimu, pravite veliku grešku

11

34

Martina Mlinarević zatražila razrješenje sa mjesta ambasadora

11

28

Dodik: Jedino je sigurno da Draško neće biti premijer

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima