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Martina Mlinarević zatražila razrješenje sa mjesta ambasadora

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12.09.2026 11:34

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Мартина Млинаревић
Foto: Društvene mreže

Martina Mlinarević zatražila je razrješenje sa mjesta ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj i nerezidentnog ambasadora u Slovačkoj.

Kako je i sama Martina Mlinarević objavila na Fejsbuku, zahtjev je uputila predsjedavajućem i članovima Predsjedništva BiH.

Kao razlog odluke navela je lične i zdravstvene okolnosti, nakon, kako je istakla, pažljivog i ozbiljnog razmatranja.

Mlinarević je na ambasadorskoj poziciji od 2020. godine.

Ona kaže da očekuje da će Predsjedništvo BiH pri odlučivanju o njenom razrješenju omogućiti primjeren prelazni period kako bi završila ranije preuzete obaveze i započete aktivnosti.

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Tagovi :

Martina Mlinarević

Češka

BiH

Predsjedništvo BiH

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