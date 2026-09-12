Martina Mlinarević zatražila razrješenje sa mjesta ambasadora

Martina Mlinarević zatražila je razrješenje sa mjesta ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj i nerezidentnog ambasadora u Slovačkoj.

Kako je i sama Martina Mlinarević objavila na Fejsbuku, zahtjev je uputila predsjedavajućem i članovima Predsjedništva BiH.

Kao razlog odluke navela je lične i zdravstvene okolnosti, nakon, kako je istakla, pažljivog i ozbiljnog razmatranja.

Mlinarević je na ambasadorskoj poziciji od 2020. godine.

Ona kaže da očekuje da će Predsjedništvo BiH pri odlučivanju o njenom razrješenju omogućiti primjeren prelazni period kako bi završila ranije preuzete obaveze i započete aktivnosti.