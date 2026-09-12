Voz usmrtio muškarca: Za njim bile raspisane potrage

Autor:ATV redakcija
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M. V. (46) poginuo je u četvrtak 10. septembra kada ga je udario voz kod Pančeva, u blizini željezničkog mosta na Tamišu.
Prema saznanjima "Telegrafa", M. V. je sjedio na pruzi, kada je naišao voz koji nije uspio da se zaustavi na vrijeme.
Muškarac je po dolasku Hitne pomoći bio bez svijesti, ali i dalje živ, sa povredama glave, te je prevezen u bolnicu.
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Međutim, uprkos naporima ljekara, on je juče preminuo.
Kako se nezvanično saznaje, za poginulim muškarcem bilo je raspisano sedam potraga!
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