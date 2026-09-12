Horor: Tijani se zmija uvukla u torbu, naveče joj se omotala oko vrata

Ono što je trebalo biti obično vikend-kampovanje pretvorilo se za Tijanu Lalović u iskustvo koje će teško zaboraviti.

Na Magliću je tokom pakovanja ugledala zmiju kako se približava šatoru, no nije ni slutila da će je nekoliko dana poslije isti taj neželjeni gost dočekati u njenom stanu u Beogradu.

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Sve se dogodilo 16. avgusta, na njen rođendan. Tijana je stajala ispred šatora i čekala prijateljicu kada je krajičkom oka ugledala crnu zmiju kako se približava. Društvo je odmah priskočilo u pomoć, izvadili su stvari iz šatora i pronašli životinju, koja je pobjegla prema rijeci Ibar.

Pomislili su da je time priča završena. Nakon planinarenja pokupili su stvari i vratili se u Beograd. No, zmija se u međuvremenu uvukla u Tijaninu torbu.

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U noći između 18. i 19. avgusta Tijanu je u novom stanu na Novom Beogradu probudio neobičan osjećaj. Osjetila je snažan pritisak oko vrata, a u prvom trenutku nije ni znala šta joj se događa. Mislila je da ju neko davi. Tek kada je rukama pokušala skinuti ono što joj je bilo oko vrata, shvatila je da je riječ o zmiji.

"Upadam u paniku i jedina mi je misao da se spasim, da skinem to nešto sa sebe i pobjegnem. Hvala Bogu, zaplela se u moju kosu i zbunila, jer sam je grebala i čupala, počupala sam i svoju kosu i izgrebala se samo da je skinem", prepričava Tijana.

Prijatelji sa Biološkog fakulteta sljedećeg su dana pretražili cijeli stan. Gledali su iza klime, u slivnicima, ormarima i oko bojlera, ali zmiju nisu pronašli. Ipak, uspjeli su zaključiti gdje je vjerovatno završila. Riječ je bila o zmiji ribarici, koja je morala pronaći vodu. Jedini dostupan izvor u stanu bila je VC školjka, kroz koju je, prema njihovoj pretpostavci, pobjegla.

Tijana danas kaže da od tada poklopac VC školjke više ne ostavlja podignutim, a upozorila je i komšije u prizemlju i na prvom spratu da nekoliko dana budu oprezni.

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"Do tada mi je daska uvijek bila podignuta, a od tada više ne. I to je veliko upozorenje koje želim prenijeti ljudima. Što se tiče 'moje' zmije, prijatelji su mi rekli da je ona već tog dana bila na slobodi jer je njena potreba jednostavno bila spasiti se, a ne sada šetati po spratovima. Međutim, svakako sam sišla upozoriti komšije koji žive u prizemlju i na prvom spratu da sljedećih nekoliko dana obavezno drže zatvorene VC-školjke. To je ujedno bio trenutak kada smo se upoznali i naišla sam na veliku empatiju i razumijevanje svih ljudi kojima sam ispričala šta se dogodilo", objasnila je ova mlada Beograđanka.

(Telegraf)