Zvaničnici Srpske u posjeti Univerzitetskoj bolnici Foča

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik u posjeti su Univerzitetskoj bolnici Foča.

U toku je oblizak nekoliko odjeljenja ove zdravstvene ustanove, nakon čega će biti upriličen sastanak zvaničnika Republike Srpske sa rukovodstvom Univerzitetske bolnice, koje predvodi direktor ove ustanove Nenad Lalović.

U posjeti fočanskoj bolnici su i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić, kao i dekan Medicinskog fakulteta Dejan Bokonjić.