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Zvaničnici Srpske u posjeti Univerzitetskoj bolnici Foča

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12.09.2026 13:55

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Додик, Минић и Цвијановић у Фочи
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik u posjeti su Univerzitetskoj bolnici Foča.

U toku je oblizak nekoliko odjeljenja ove zdravstvene ustanove, nakon čega će biti upriličen sastanak zvaničnika Republike Srpske sa rukovodstvom Univerzitetske bolnice, koje predvodi direktor ove ustanove Nenad Lalović.

U posjeti fočanskoj bolnici su i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić, kao i dekan Medicinskog fakulteta Dejan Bokonjić.

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Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Savo Minić

Foča

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