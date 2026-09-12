Zvaničnici Srpske u posjeti Univerzitetskoj bolnici Foča

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik u posjeti su Univerzitetskoj bolnici Foča.
U toku je oblizak nekoliko odjeljenja ove zdravstvene ustanove, nakon čega će biti upriličen sastanak zvaničnika Republike Srpske sa rukovodstvom Univerzitetske bolnice, koje predvodi direktor ove ustanove Nenad Lalović.
U posjeti fočanskoj bolnici su i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić, kao i dekan Medicinskog fakulteta Dejan Bokonjić.
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