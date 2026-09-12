Rim u znaku srpskog stradanja: Kampanja 'Upoznajte srpsko stradanje' na pet lokacija

Srpsko stradanje dio je slike Rima. Od 7. do 13. septembra, u okviru Međunarodne digitalne kampanje „Upoznajte srpsko stradanje“, sadržaji Memorijalnog centra Republike Srpske prikazuju se na više lokacija u italijanskoj prijestonici.

Kampanja je postavljena na Pjaci dela Republika i Via Nacionale, kod Kastel Sant’Anđela i na Lungotevere Prato, u području Kavura, na Lungotevere Testačo, u dijelu grada koji obuhvata Trastevere, Markoni, Monte Verde i Đanikolo, kao i na Via Gregorio VII, u blizini Vatikana.

Tokom sedam dana, priča o srpskim žrtvama stiže do velikog broja građana Rima, ali i turista iz različitih dijelova svijeta koji svakodnevno prolaze ovim lokacijama.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić kaže da je izlazak izvan granica srpskog prostora jedan od ključnih ciljeva kampanje.

Kampanja Upoznajte srpsko stradanje u Rimu

"U trenutku kada se na srpski narod vrše politički pritisci, posebno je važno da se naš glas čuje i izvan granica naših prostora. Jednostavno, ne smijemo da dozvolimo da bilo ko u svijetu određuje koje će žrtve biti pomenute, a koje prećutane, i da političke odluke i politički pritisci postanu zamjena za činjenice“, rekao je Bojić.

On naglašava da je cilj da se glas srpskih žrtava čuje na najvažnijim mjestima u svijetu.

"Ako se govori o žrtvama, onda se moraju pomenuti sve žrtve. Ako se traži suočavanje, svi se moraju suočiti i zapitati se zašto niko nije odgovarao za brojne i masovne zločine nad Srbima“, poručio je Bojić.

Izbor Rima nije slučajan. Italija je jedna od vodećih evropskih država, ali i zemlja koja je decenijama neposredno uključena u politička i bezbjednosna dešavanja na Balkanu.

Poseban značaj ima njeno učešće u međunarodnoj misiji KFOR na Kosovu i Metohiji, gdje je italijanski kontingent među najznačajnijim u sastavu misije koja je na prostoru pokrajine prisutna od 1999. godine.

Italija je zato važna adresa za priču o srpskom stradanju. Zemlja koja je godinama neposredno prisutna na prostoru Balkana istovremeno je i zemlja čija javnost, kako ocjenjuje italijanski istraživač, o ratovima devedesetih i dalje zna premalo.

Da je tema ratova u bivšoj Jugoslaviji u Italiji i danas nedovoljno poznata, smatra Lorenzo Bernasconi, istraživač u Fondaciji Makijaveli.

"Rat u bivšoj Jugoslaviji bio je jedna od najtragičnijih i najkrvavijih stranica u novijoj evropskoj istoriji. Stranica o kojoj u Italiji i dalje često znamo premalo“, kaže Bernaskoni.

On podsjeća da je Balkan geografski veoma blizu Italiji, ali da je poznavanje onoga što se dogodilo devedesetih u italijanskoj javnosti daleko od tog geografskog susjedstva. Upravo zbog toga, kaže, rad Memorijalnog centra ima poseban značaj.

"Aktivnost i doprinos Memorijalnog centra Republike Srpske, iz mog ugla gledano, predstavljaju važan doprinos, jer daju glas žrtvama koje u prvim godinama nakon sukoba nisu našle mnogo prostora u medijima, zapravo gotovo nikakav“, naveo je Bernaskoni.

Posebno izdvaja srpske civilne žrtve, o kojima se, prema njegovoj ocjeni, nakon rata govorilo malo.

"Sukob je zahvatio civilno stanovništvo različitih etničkih pripadnosti, različitih kultura i različitih vjera, ali se o srpskim civilnim žrtvama malo govorilo“, kaže on.

Upravo na svjedočanstvima ljudi Memorijalni centar zasniva značajan dio svog rada. Do sada je prikupljeno više od 1.500 audio-vizuelnih svjedočanstava, a riječ je o građi koja govori o stradanju civila, progonima, gubitku članova porodica, životima koji su promijenjeni ratom.

Međunarodna digitalna kampanja „Upoznajte srpsko stradanje“ u Rimu traje do 13. septembra, a nakon Njujorka i Beča, italijanska prestonica postala je nova važna tačka u nastojanju Memorijalnog centra da priču o srpskom stradanju iznese pred evropsku i svjetsku javnost.

Kampanja „Upoznajte srpsko stradanje“ realizuje se uz podršku Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.