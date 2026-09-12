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Kazna do hiljadu maraka: Na ovo morate obratiti pažnju

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12.09.2026 13:41

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Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало
Foto: ATV

Mnogi roditelji vjerovatno nisu svjesni da prevoz djeteta na suvozačevom sjedištu može predstavljati ozbiljan prekršaj.

Zakon u BiH pritom kao kriterijum uzima isključivo dob djeteta, dok se u drugim zemljama uzima u obzir njegova visina, što je, čini se, primjereniji pristup.

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Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, dijete mlađe od 12 godina ne smije se prevoziti na prednjem sjedištu, odnosno na suvozačevom sjedištu.

Za vozača koji prekrši ovu odredbu propisana je novčana kazna od 400 do 1.000 KM, piše "Kliks".

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Važno je napomenuti da zakon predviđa i izuzetak za djecu mlađu od dvije godine. Takvo dijete može se prevoziti na prednjem sjedištu, ali samo pod tačno propisanim uslovima – uz odgovarajuću sigurnosnu sjedalicu postavljenu suprotno smjeru kretanja, uz isključen suvozački zračni jastuk ili vozilo koje ga nema, te uz pravilno vezivanje djeteta.

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Tagovi :

Kazna

Djeca

vožnja

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