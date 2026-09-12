Vozači, oprez: Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u pojedinim predjelima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH odvija redovno po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona, a u višim predjelima, kotlinama i duž riječnih tokova na smanjenu vidljivost zbog magle i niske oblačnosti.

Na putevima na kojima se izvode radovi, saobraćaj je regulisan privremeno postavljenom signalizacijom.

Na dionici magistralnog puta granica Republika Srpska/FBiH Lepnica-Lončari i dionica Lončari-Pelagićevo i na magistralnom putu Obudovac 2-Lončari i dionica Lončari granica Republika Srpska/Brčko Distrikt /Brčko 1/ izmijenjen je režim saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju navedenih putnih pravaca.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Klašnice-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu, na magistralnom putu Klašnice 2-Šargovac, zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice.

Saobraća se po izmijenjenom režimu i zbog rehabilitacije kolovoza na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-Laktaši /auto-put/, kao i na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta, dionica Kozarac-Lamovita, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

U FBiH zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.