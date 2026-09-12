Jedno dugme u automobilu zamalo je usmrtilo cijelu porodicu

Autor:ATV redakcija
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Doktor navodi slučaj petočlane porodice koja je gotovo izgubila život jer je jedno dijete slučajno pritisnulo dugme recirkulacije prije polaska na put.
Korištenje klima-uređaja u automobilima postaje posebno rizično kada se uključi funkcija recirkulacije vazduha, upozorava doktor Kristabel Akinola na svom Instagram profilu, a prenosi HAK.
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To dugme, koji koristi isti vazduh unutar vozila umjesto da dovodi svježi vazduh izvana, može izazvati ozbiljne posljedice ako ostane aktiviran predugo. Funkcija pomaže u bržem hlađenju automobila, smanjuje potrošnju goriva i sprečava ulazak izduvnih gasova izvana, ali predugo korištenje može dovesti do nakupljanja ugljen dioksida u kabini.
Akinola navodi slučaj petočlane porodice koja je gotovo izgubila život jer je jedno dijete slučajno pritisnulo dugme recirkulacije prije polaska na put. Tokom vožnje svi su putnici postepeno gubili svijest, a otac je u trenutku nesvijesti sletio sa puta u jarak.
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Recirkulacija povećava koncentraciju ugljen dioksida, smanjuje nivo kiseonika, ubrzava umor i usporava vrijeme reakcije, a rizik raste s brojem ljudi u automobilu.
Studija objavljena u časopisu "Envajromental Sajens End Polušn Risrč" pokazuje da recirkulacija ne bi trebala trajati duže od 20 minuta, posebno u vozilima s više putnika.
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Moderni automobili često imaju sisteme koji automatski detektuju kvalitet vazduha i regulišu recirkulaciju, ali vozači moraju biti oprezni. Ako se prozori počnu magliti ili se osjeti iznenadni umor, to je znak da je krajnje vrijeme provjeriti aktivne funkcije klima-uređaja i isključiti recirkulaciju.
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