Izbiti joj zube: Kako je Senida izbjegla pakleni plan Šmrka i ekipe?

Optuženi za šverc droge su na crno radili menadžerske poslove muzičarima, proističe iz optužnice protiv Admira Arnautovića (46) zvanog Šmrk i Adnana Maglića (41) zvanog Magla.

U optužnici je navedeno da su njih dvojica ugovarali nastupe estradnjacima u BiH i inostranstvu.

Za poznatu regionalnu zvijezdu Senidu je skrojen posebno paklen plan, koji je ona uspjela izbjeći, pišu "Nezavisne".

Šmrk i Magla su optuženi za organizovani kriminal, odnosno šverc droge i oružja, pranje novca i druga krivična djela.

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Arnautovića i Maglića terete da su koristili Skaj aplikaciju, te od decembra 2019. do kraja 2022. organizovali i upravljali kriminalnom grupom koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, Evropske unije, ali i drugih država. Grupa se, kako ih terete, bavila međunarodnim švercom droga, uključujući i kokain, ali i prometom oružja i vojne opreme.

"Imovinu koja od toga potiče su dalje stavljali u redovne novčane tokove sa ciljem da prikriju njenu pravu prirodu, porijeklo i vlasništvo", navedeno je u optužnici.

Droga i oružje

Arnautović i Maglić su, istaknuto je, dogovarali kupovinu droge iz Južne Amerike, te organizovali skladištenje i u EU i BiH. Droga je miješana s drugim supstancama kako bi se uvećala količina, a cijena za koju su je rasturali bila je znatno viša od kupovne.

"Hašiš prodaju za 2.400 do 3.500 evra po jednom kilogramu, a kokain za najmanje 31.000 do 38.000 evra po jednom kilogramu", istaknuto je u optužnici.

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Tokom šverca su, kako je istaknuto, korištena vozila koja su nabavljali Arnautović i Maglić, pri čemu su neka od njih posebno modifikovana na način da je unutar njih napravljen poseban prostor za skrivanje droge.

Grupa je, istaknuto je, švercovala i oružje na način da su Šmrk i Magla u BiH kupovali automatske puške, snajperske puške i pištolje, te dogovarali prodaju po cijeni od najmanje 5.000 evra po komadu. Kupci su oružje, kako je istaknuto, preuzimali na području Sarajeva, te je ono odmah prevoženo preko granice BiH u Srbiju ili druge zemlje.

"Ova grupa je osigurala sebi položaj moći, te to koristila na način da su vršili pritisak na pojedince da koriste njihove usluge zaštite od drugih kriminalnih grupa", istaknuto je u optužnici.

Veza sa estradnjacima

Upravo u tom dijelu optužnice je pojašnjena veza između Arnautovića, inače bivšeg menadžera repera Jale Brata i Bube Korelija, te Maglića s pojedinim estradnjacima.

"Preduzeli su radnje prema više estradnih ličnosti te uticali na njih da pristanu da Arnautović i Maglić postupaju kao njihovi menadžeri, a da pri tome nisu imali registrovanu djelatnost te vrste niti su zaključivali pismeni ugovor, te su njih dvojica ugovarali nastupe u BiH i inostranstvu za muzičare i za sebe zadržavali nepoznat iznos prihoda od ovih koncerata", navedeno je u optužnici.

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Muzičari su, kako je naglašeno, bili prinuđeni da ostanu u ovom odnosu jer je raskid podrazumijevao odmazdu u vidu nasilja i prijetnji nasiljem, ali i onemogućavanja daljnjih nastupa nasiljem i prijetnjom nasiljem na nastupima.

Posebno su brutalni detalji o tome šta su Arnautović i Maglić, kako ih terete, htjeli da urade pjevačici Senidi.

Oni su, kako je navedeno, s drugim licima od 2. marta 2020. do 26. januara 2021. godine to htjeli uraditi zbog prekida poslovne saradnje sa njima, i to tokom njenog boravka u BiH i Srbiji, te na njenoj adresi u Sloveniji.

"Od organizatora i pripadnika povezanih grupa tražili su da je teško povrijede", navedeno je u optužnici.

Od jednog korisnika Skaj aplikacije su, kako je istaknuto, tražili da ona bude "polivena kiselinom", "neka je prebiju", ali nisu uspjeli da se dogovore o cijeni.

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"Zatim su 17. juna 2020. godine zajedno sa korisnikom Skaja izvršili lociranje i praćenje pjevačice i njene ekipe tokom boravka u Sarajevu sa ciljem da bude premlaćena", istaknuto je u optužnici.

Nadalje, kako ih terete, angažovali su i nepoznate osobe da je premlate u Sloveniji, na adresi gdje boravi, te su poslali tačna uputstva i lokaciju uz navođenje njenih navika kako bi je lakše pronašli.

"Angažovali su i nepoznate osobe da je pospu kiselinom ili premlate u Sloveniji, te su poslali tačne upute, fotografije i lokaciju. Zatim je korisnik jednog Skaj koda angažovao nepoznatu osobu koja je trebala da je premlati za 10.000 evra, čime bi otplatio dio duga koji ima prema korisniku drugog Skaj koda", navodi se u optužnici.

"Da je masakrira i izbije zube"

Taj neimenovani muškarac je, kako je istaknuto, 4. oktobra 2020. godine krenuo u Sloveniju sa uputstvima koja su glasila: da je "prebije", "nek' joj zapali stan", "da je polomi baš dobro", "da joj uđe u stan i da je masakrira", "nek joj izbije zube", "da joj slomi ruke da ne može mikrofon držati". Nije objašnjeno kako je pjevačica izbjegla ovaj surovi plan.

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Zatim su, kako je naglašeno, u januaru 2021. godine posredstvom jednog korisnika Skaj koda angažovali osobe za njeno premlaćivanje ukoliko bi se ona pojavila u Beogradu.

Ova grupa za organizovani kriminal, odnosno Arnautović i Maglić kao organizatori grupe, prometovala je sa, kako je naglašeno u optužnici, najmanje 5,5 kilograma kokaina, najmanje deset kilograma hašiša, te najmanje šest komada oružja.

"Ostvarili su korist od najmanje 224.000 evra (u protivvrijednosti 438.105 KM), koju su, uz imovinsku korist u nepoznatom iznosu koja je proizlazila iz drugih nezakonitih aktivnosti grupe, Arnautović i Maglić potom stavljali u redovne novčane tokove kroz kupovinu nekretnina, renoviranje i izgradnju stambenih objekata, kupovinu vozila i tako dalje", stoji u optužnici.

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Arnautović i Maglić su, kako se dodaje, zajedno sa drugim licima od 23. do 27. avgusta 2020. godine dogovorili prodaju dvije snajperske puške u Beogradu. Jedan muškarac je, dodaje se, 24. avgusta 2020. godine došao u Sarajevo, te preuzeo ove puške od nepoznatog lica koje su poslali Arnautović i Maglić.

"Potom ih je odvezao u Bijeljinu, onda dalje do graničnog prelaza Rača, gdje mu je pripadnik povezane grupe poslužio kao čistač puta, te su snajperske puške predate nepoznatom licu koje ih je prebacilo čamcem preko rijeke Drine", navedeno je.

Admir Arnautović i Adnan Maglić su, prema dostupnim informacijama, već pravosnažno osuđivani za međunarodni šverc droga. Arnautović je uhapšen i 27. avgusta 2026. godine u akciji "Ketering".