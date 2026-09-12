Huti zauzeli cijelu jemensku obalu uz Crveno more

Pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su cijelu obalu Crvenog mora u Jemenu nakon što su u velikoj ofanzivi protjerali snage koje podržava Saudijska Arabija iz nekoliko zapadnih okruga.

Pobunjenici sada kontrolišu područje oko strateški važnog moreuza Bab el Mandeb, prenose lokalni mediji.

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Zvaničnik jemenske Vlade izjavio je ranije da su Huti završili preuzimanje područja Bab el Mandeb i ostrva Majun.

Jemenski vojni zvaničnik kasnije je rekao da je grupa zauzela Veliki i Mali Haniš, posljednja dva ostrva u uskom plovnom putu koja nisu bila pod njihovom kontrolom, kao i susjednu obalu Crvenog mora.

"Sve što je bilo pod našom kontrolom na zapadnoj obali je palo", rekao je vojni zvaničnik.

Vojni portparol Huta Jahja Sari rekao je da je plovidba kroz moreuz Bab el Mandeb bezbjedna za sve kompanije osim za saudijske brodove, prenosi "Srna".

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Rijad se oslanja na Crveno more i moreuz Bab el Mandeb da bi zaobišao ograničenja koja je Iran uveo u Ormuskom moreuzu.

Oko 12 odsto svjetske robe transportuje se kroz moreuz Bab el Mandeb, koji spaja Crveno more i Adenski zaliv u Indijskom okeanu.