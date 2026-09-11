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Muškarac iz BiH naoružan nožem upao u crkvu uzvikujući "Alahu ekber"

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11.09.2026 23:03

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Мушкарац из БиХ наоружан ножем упао у цркву узвикујући "Алаху екбер"
Foto: Envato/travelarium

Muškarac (35) iz Bosne i Hercegovine uhapšen je u crkvi u Forbahu (Mozel), gdje je ušao uzvikujući "Alahu ekbar", naoružan nožem.

Danas, 11. septembra, osuđen je na šest mjeseci zatvora uslovno.

Iako je postupak protiv njega prvobitno pokrenut zbog sumnje na terorizam, ovaj državljanin BiH je ekspresno osuđen samo za nedozvoljeno nošenje oružja i nezakonitu upotrebu narkotika - kod njega je pronađena manja količina kanabisa.

Sud u Sargemineu zabranio mu je da se tri godine pojavljuje u okolini crkve Saint-Rémi u Forbahu, a dobio je i zabranu nošenja oružja narednih pet godina.

Nisu pronađeni jasni znaci radikalizacije

Kako prenose francuski mediji, on je uhapšen u utorak, unutar crkve, gdje je ušao vičući „Alahu ekbar“ („Bog je najveći“ na arapskom). Tražio je sveštenika, koji u tom trenutku nije bio prisutan.

„Imamo legitimne sumnje u njegove namjere“, izjavila je tužiteljka Ketrin Brajtling, ističući „nevjerovatnu promjenu“ u njegovim objašnjenjima o nožu i razlozima boravka u crkvi. Zahtijevala je devet mjeseci zatvora, od čega četiri uslovno, napominjući da kod njega „nisu pronađeni jasni znaci radikalizacije“.

Inače, zanimljivo je da su uzbunu podigle srednjoškolke koje su ga vidjele kako se kreće po crkvi, otvara ormare i dodiruje knjige, naveo je predsjednik suda Žan-Iv Zordan.

Optuženi je tvrdio da je ušao da se „ispovijedi“ i da je „našao nož ispred crkve“, pa ga je nesvjesno stavio u džep.

Pretres kuće njegove majke, kod koje živi u blizini, nije dao nikakve rezultate. Sveštenik je izjavio da nikada ranije nije vidio tog čovjeka, da u crkvi nije bilo štete i da nije podnio prijavu, jer nije bio ugrožen.

Pati zbog razvoda

Advokatica optuženog, Silvi Alles, istakla je da njen klijent, otac dvoje djece, „pati od depresije nakon razdvajanja od partnerke“ i da mu je „prije svega potrebna pomoć i liječenje“, prenosi portal "Nezavisne".

Gradonačelnik Forbaha oštro je osudio ovaj događaj na društvenim mrežama, poručivši da je „napad na crkvu ili sveštenika ujedno i napad na samu Republiku“. On je pohvalio prisebnost mladih djevojčica i brzu reakciju policijskih snaga koje su spriječile potencijalno teže posljedice.

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Tagovi :

incident

Francuska

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