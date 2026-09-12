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U nedjelju 3.500 korisnika u Loparama bez struje

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12.09.2026 10:42

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Струја
Foto: ATV

Radnici "Elektroprenosa BiH" sutra će izvoditi radove na trafostanici "Lopare", zbog čega će od 9.00 do 14.00 časova bez električne energije biti 3.500 korisnika sa dijela opštine Lopare, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

"Elektro-Bijeljina" će u tom periodu, kako je navedeno, prilagoditi svoje aktivnosti i uraditi godišnji remont pripadajućih dalekovoda sa tog područja.

Оливија Орас

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Električnu energiju neće imati korisnici "Elektro-Bijeljine" koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Lopare", "Termal", "Tobut", "Mačkovac", "Šibošnica" i "Gornja Tuzla".

Riječ je o korisnicima u naseljenim mjestima Lopare, Mačkovac, Tobut, Kozjak,

Jablanica, Piperi, Brusnica, Veselinovac, Vukosavci, Površnice i Potok.

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

Struja

električna energija

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