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Čudo neviđeno: SDS i PSS ''zaratili'' zbog parka

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11.09.2026 17:59

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ПСС Модрича
Foto: Screenshot

Inicijativa za izgradnju novog gradskog parka otvorila je politički sukob SDS-a i PSS-a u Modriči.

Nakon što su iz Pokreta Sigurna Srpska objavili da su predali inicijativu, iz lokalnog SDS-a odgovorili su prozivkama, tvrdeći da je riječ o želji za publicitetom u izbornoj kampanji.

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Reakciju, objavljenu na Fejsbuk stranici SDS Modriča, započeli su riječima "Čudo neviđeno", a zatim doveli u pitanje način na koji je PSS pokrenuo ovu priču.

"Danas su članovi PDP-a ili PSS-a objavili na društvenim mrežama da su predali inicijativu za izgradnju novog gradskog parka“, naveli su iz SDS-a Modriča.

Uslijedila je i direktna prozivka na račun odbornika ove političke opcije u lokalnom parlamentu.

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"Ništa tu ne bi bilo čudno, da taj isti PDP ili ti PSS nema 2, pardon 3 odbornika u Skupštini opštine Modriča, i da nikada takva inicijativa od njih na sjednicama nije došla“, poručili su iz modričkog SDS-a.

Za SDS je sporan i trenutak u kojem je inicijativa predstavljena javnosti, pa su potez PSS-a povezali sa izbornom kampanjom, uz opasku o mogućim nesporazumima unutar stranke.

"Vjerovatno se čekala izborna kampanja, ili su neki interni nesporazumi u pitanju. Vjerujemo da je samo želja za publicitetom bila jača od preduzimanja političkih koraka u okviru institucija“, naveli su iz SDS-a Modriča.

Povod za ovakvu reakciju bila je objava PSS-a da su njegovi članovi predali inicijativu za pokretanje aktivnosti na izgradnji novog gradskog parka. Uz objavu su podijelili i fotografiju trojice članova ispred zgrade Opštinske uprave, sa dokumentom u rukama.

"Bolje da prokomentarišemo zastavu"

"Želimo više uređenih zelenih površina i kvalitetnijih mjesta za odmor, rekreaciju i druženje naših sugrađana", poručili su iz PSS-a Modriča.

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Naveli su i da bi novi park trebalo da bude prostor za sve generacije.

"Smatramo da Modriča zaslužuje savremen i uređen park koji će biti prostor okupljanja svih generacija, mjesto za šetnju, sport i druženje, ali i jedan od simbola ljepšeg i uređenijeg grada“, istakli su iz PSS-a Modriča.

Međutim, odgovor SDS-a nije se završio na pitanju parka i skupštinske procedure. Na kraju objave osvrnuli su se i na zastavu iznad članova PSS-a na fotografiji.

"Možda bolje da prokomentarišemo zastavu iznad njih“, poručili su iz SDS-a Modriča, ne objašnjavajući preciznije na šta se ta opaska odnosi.

(BL Portal)

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Modriča

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