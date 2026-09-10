Tomaš: Rješavamo u Štrpcima ono što nismo sto godina

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš danas je u Štrpcima obišao lokacije na kojima su realizovani ili se realizuju projekti rekonstrukcije društvenog doma i izgradnje vodovodne mreže.

Tomaš je naveo da je najvažnije bilo riješiti pitanje vodovodne mreže i da je to investicija koja se realizuje.

"Moram reći da je cijena vodovodne mreže oko šest miliona i da je oko dva milona uložio grad, a predsjedik Republike je izdvojio 1,6 miliona", rekao je Tomaš novinarima.

Istakao je i da je rekonstrukcija doma jedna od važnijih investicija jer objekat nije bio u funkciji i nije mogao zadovoljiti potrebe, prije svega djece koja tu treniraju.

"Uloženo je oko 450.000 KM i završeni su radovi. Vlada je uvijek bila na raspolaganju da pomogne i Osnovnoj školi `Branko Ćopić`, djeca imaju sve uslove", rekao je Tomaš koji je danas zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio ovu mjesnu zajednicu, prenosi "Srna".

Ono što nije bilo riješeno posljednjih stotinu godina, kaže Tomaš, sada je riješeno uz pomoć republičkih vlasti.

Ovom prilikom razgovarano je i o sanaciji spomen-obilježja palim borcima.