Logo

Tomaš: Rješavamo u Štrpcima ono što nismo sto godina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 17:19

Komentari:

0
Додик у Прњавору
Foto: Srna

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš danas je u Štrpcima obišao lokacije na kojima su realizovani ili se realizuju projekti rekonstrukcije društvenog doma i izgradnje vodovodne mreže.

Tomaš je naveo da je najvažnije bilo riješiti pitanje vodovodne mreže i da je to investicija koja se realizuje.

"Moram reći da je cijena vodovodne mreže oko šest miliona i da je oko dva milona uložio grad, a predsjedik Republike je izdvojio 1,6 miliona", rekao je Tomaš novinarima.

Istakao je i da je rekonstrukcija doma jedna od važnijih investicija jer objekat nije bio u funkciji i nije mogao zadovoljiti potrebe, prije svega djece koja tu treniraju.

"Uloženo je oko 450.000 KM i završeni su radovi. Vlada je uvijek bila na raspolaganju da pomogne i Osnovnoj školi `Branko Ćopić`, djeca imaju sve uslove", rekao je Tomaš koji je danas zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio ovu mjesnu zajednicu, prenosi "Srna".

Ono što nije bilo riješeno posljednjih stotinu godina, kaže Tomaš, sada je riješeno uz pomoć republičkih vlasti.

Ovom prilikom razgovarano je i o sanaciji spomen-obilježja palim borcima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Tomaš

Prnjavor

Milorad Dodik

Komentari (0)

Više iz rubrike

У лакташком селу Горњи Бакинци фасцинантно археолошко налазиште изгубљени рановизантијски град „Балкис“ који датира још из 4. вијека.

Gradovi i opštine

Senzacionalno arheološko otkriće: Posjetite Bakince i doživite putovanje kroz vijekove

2 h

0
Добровољно давање крви Мркоњић Град

Gradovi i opštine

Humanost na djelu: U Mrkonjić Gradu prikupljene 23 jedinice krvi

5 h

0
Опозван Самир Баћевац због увредљиве објаве о генералу Ратку Младићу

Gradovi i opštine

Opozvan Samir Baćevac zbog uvredljive objave o generalu Ratku Mladiću

6 h

1
Пожар код Зворника, ватрогасци на терену

Gradovi i opštine

Požar kod Zvornika, vatrogasci na terenu

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

45

Rajaner osporava da je Srbinu ispala glava kroz razbijeni prozor

18

38

Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

18

24

Karan: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod

18

19

Odbornice se zamalo potukle na Skupštini

18

19

Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima