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Dodik: Kako je Blanuša izabran za dekana za vrijeme "omraženog režima"

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10.09.2026 18:09

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Додик Блануша
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upitao je danas kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanušu kako je izabran za dekana za vrijeme "omraženog režima Milorada Dodika" ako su rukovodioci, direktori, dekani birani po partijskoj pripadnosti.

"Ili ste prikriveni pristalica SNSD-a ili, po običaju, obmanjujete javnost jeftinom demagogijom. Nema treće", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kada je riječ o navodima Blanuše o privremenoj obustavi nastave u školama usred ekstremnih temperatura, Dodik je poručio da je zdravlje djece na prvom mjestu, a Blanuši, kako je rekao, samo povod da nešto kaže, ma koliko bilo besmisleno.

"Nastava će biti nadoknađena, ali Vi nikada nećete nadoknaditi osjećaj za ljude", istakao je Dodik.

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Milorad Dodik

Branko Blanuša

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