Dodik: Kako je Blanuša izabran za dekana za vrijeme "omraženog režima"

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upitao je danas kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanušu kako je izabran za dekana za vrijeme "omraženog režima Milorada Dodika" ako su rukovodioci, direktori, dekani birani po partijskoj pripadnosti.
"Ili ste prikriveni pristalica SNSD-a ili, po običaju, obmanjujete javnost jeftinom demagogijom. Nema treće", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kada je riječ o navodima Blanuše o privremenoj obustavi nastave u školama usred ekstremnih temperatura, Dodik je poručio da je zdravlje djece na prvom mjestu, a Blanuši, kako je rekao, samo povod da nešto kaže, ma koliko bilo besmisleno.
Ako su rukovodioci, direktori, dekani birani po partijskoj pripadnosti, kako ste Vi, gospodine Blanuša, izabrani za dekana za vrijeme "omraženog režima Milorada Dodika"?— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 10, 2026
Ili ste prikriveni pristalica SNSD-a ili, po običaju, obmanjujete javnost jeftinom demagogijom.
Nema treće.…
"Nastava će biti nadoknađena, ali Vi nikada nećete nadoknaditi osjećaj za ljude", istakao je Dodik.
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