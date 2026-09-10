Kovačević: Stanivukovićeve uvrede i rječnik su sramni

Teško je birati riječi za izjave Draška Stanivukovića, jer njegove uvrede i rječnik su sramni, pokazao je da je nevaspitani dripac, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Komentarišući Stanivukovićev govor na jednoj tribini, Kovačević je naveo da je jako teško birati riječi.

On je dodao da "Draško Stanivuković, jedan mlađi momak", a da je Siniša Karan dokazani patriota, jedan od najcjenjenijih, najuvaženijih i najprepoznatljivijih eksperata ustavnog prava u Republici Srpskoj, koji je cijeli život posvetio Republici Srpskoj.

Napomenuo je da je Karan bio u policiji cijeli rat, branio sve nas, bio i generalni sekretar predsjednika Republike, generalni sekretar Vlade, ministar visokog obrazovanja, ministar unutrašnjih poslova i konačno predsjednik Republike, ali je i sve to vrijeme paralelno bio i profesor ustavnog prava.

"Studenti ga mnogo vole, cijene, uvažavaju i da sada jedan, trudim se da biram riječi, ali to ne može neko ko je vaspitan izgovoriti", naveo je Kovačević.

Navodi da "samo jedan nevaspitani dripac može izgovarati takve stvari na najnižem, na najjeftinijem mogućem nivou".

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"Da kaže da je Karan ništa, da je on jedna nula. Naši ljudi iz zadruge, kad uzmu i otvore po pivo, pričaju malo ljepše. Onda dalje komentare, pa kaže da je Savo Minić ministar kandidat za kuma. Pa njegov kum je nosilac jedne od njegove liste iz njegove stranke. Samo što je za razliku od njegovog kuma Savo ovdje samo kum", rekao je Kovačević.

On je dodao da je Savo Minić neko ko se dokazao, sa 18 nepunih, 19 godina odazvao se pozivu svoje države i bio na ratištu od Bihaća, pa širom Republike Srpske, vratio se, završio redovni fakultet, za razliku od Stanivukovića.

Kovačević je istakao da je "Minić i poslije učešća u ratu radio kao advokatski pripravnik, pa položio za advokata, otvorio svoju kancelariju".

Dodao je da se Minić dva puta kandidovao i dva puta pobijedio za načelnika Šamca, bio i direktor i privatnih i javnih preduzeća, i ministar i konačno postao predsjednik Vlade.

On je napomenuo da je Minić unio jednu prijeko potrebnu energiju Vladi Republike Srpske.

"Vidimo da stvarno rješava brojne probleme i da onda jedan mladić govori o nekakvim stomačinama, kakav je to riječnik? Ja se bavim politikom i padaju teške riječi u politici, ali ovo je stvarno dno dna. Kaže stomačina ovakva, stomačina onakva, Bože me sačuvaj", naveo je Kovačević.

Kovačević je istakao da Stanivuković nastavlja, pa onda kaže da "Milorad Dodik jaše".

"Nije Milorad Dodik gospodinu Stanivukoviću ništa zajahao. Milorad Dodik je 20 godina pobjeđivao na izborima i pobeđuje i dalje, zato što je sve to vrijeme, pa i sada, imao takve nekulturne i nedorasle i podkapacitirane političke protivnike. Sram i stid neka ga bude. Mene je sramota toga kao građanina Republike Srpske", naglasio je Kovačević.

Ukazao je da to nije nivo Republike Srpske, nivo Banjaluke, da se jedan gradonačelnik na taj način izražava.

"Zbog čega? Zbog toga što se s nekim politički ne slaži. Sram i stid neka ga je", zaključio je Kovačević.

(Srna)