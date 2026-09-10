Babići se generacijama bave proizvodnjom mlijeka; Njihovo domaćinstvo posjetili Tomaš i Dodik

Na porodičnoj farmi Babić u Štrpcima kod Prnjavora već generacijama se bavi proizvodnjom mlijeka. Njihovo domaćinstvo je posjetio predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš. Uloga i značaj poljoprivrednih proizvođača je nemjerljiv i zato Srpska ulaže u razvoj ovog sektora.

Farma porodice Babić smještena u Štrpcima primjer je predanosti, jedinstva i sloge. Bave se proizvodnjom mlijeka. Marko treća je generacija Babića i nada se da će porodični posao naslijediti i četvrta generacija kada stasa.

"Trenutno imamo 190 grla na farmi, sve su ženska grla, muška ne držimo. Prodajemo ih sedam dana nakon što se otele. Imamo više od 65 krava na mužnji", rekao je Babić.

Prnjavor predstavlja jedan od najvažnijih poljoprivrednih centara a podrška poljoprivrednicima se povećava.

"Ono što je posebno važno jeste da je Prnjavor druga lokalna zajednica po proizvodnji otkupnog mlijeka. Jedna od najvećih farmi jeste svakako ova u Štrpcima, porodice Babić. Treba napomenuti da grad Prnjavor godišnje oko 600.000 izdvoji za podsticaje, ali je najvažnije to što republičke vlasti godišnje uplate oko 7,5 miliona podsticaja", rekao je Darko Tomaš gradonačelnik Prnjavora.

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Dodik je istakao da je Republika Srpska kroz podsticaje, ne samo za proizvođače mlijeka direktno nego i kroz podsticaje za nabavku mehanizacije značajno doprinijela da ljudi budu održivi u pogledu proizvodnje i nastave dalje.

"Došao sam ovdje u porodicu Babić da naprosto kažem da ćemo nastaviti da to držimo pod pažnjom i da vidimo šta možemo pomoći", rekao je Dodik.

Uz podršku i podsticaja proširuje se proizvodnja ,kupuju moderne poljoprivredne mašine

"Jako je značajno, možemo uložiti u nove mašine, novu opremu za farmu, objekte i imamo redovnu premiju, mjesec za mjesec", dodao je Babić.

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Republika Srpska osluškuje potrebe građana, naročito poljoprivrednika i nastavlja da bude vjetar u leđa koji ih pokreće.

(RTRS)