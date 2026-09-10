Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

Autor:ATV redakcija
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Malo mjesto na jugu Dalmacije potresao je slučaj porodičnog nasilja u kojem su dvije usvojene djevojčice bile tretirane kao robinje.
Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku pokrenulo je istragu protiv dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje na trgovinu ljudima.
Terete se da su dvije usvojene maloljetne djevojčice držali u robovlasničkom odnosu, tjerali ih na rad i fizički kažnjavali. Slučaj je otkriven nakon što je jedna od djevojčica pobjegla iz porodične kuće.
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Nakon što ju je pronašao i vratio kući, usvojilac je sa njom došao u kancelariju Zavoda za socijalni rad, gdje je zatražio pomoć tvrdeći da kćerka pokazuje poteškoće u ponašanju. Razgovori sa stručnim službama postepeno su otkrili pravu pozadinu ove priče.
Djevojčica je ispričala da su roditelji nju i sestru usvojili kako bi imali dodatnu radnu snagu. Prije odlaska u školu morale su obavljati poslove na farmi, dok im nakon nastave nije bilo dozvoljeno da učestvuju u vanškolskim aktivnostima. Uz školske obaveze morale su održavati domaćinstvo, raditi u poljoprivredi i čuvati mlađu djecu bračni par, osim dvije usvojene djevojčice, ima i sopstvenu djecu.
Usvojioci su djevojčice fizički kažnjavali i šišali im kosu. Krajem maja i početkom juna ove godine djevojčice su bile zatvorene u garaži pored kuće.
Roditelji su im dostavljali dva topla obroka dnevno. Spavale su na stolicama, a nuždu su obavljale u dvorištu, nakon čega su se morale vraćati u garažu.
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Zavod za socijalni rad donio je rješenje o hitnom izdvajanju djece iz porodice i njihovom smještaju u odgovarajuću ustanovu, dok je roditeljima privremeno zabranjen svaki kontakt sa njima.
Osumnjičeni usvojioci nalaze se u pritvoru. Zbog krivičnog djela trgovine ljudima i kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (ropstvo) prijeti im dugotrajna zatvorska kazna do 15 godina, prenosi Dnevnik.hr.
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