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Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

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10.09.2026 18:19

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Хорор: Усвојене дјевојчице држали у гаражи и тукли

Malo mjesto na jugu Dalmacije potresao je slučaj porodičnog nasilja u kojem su dvije usvojene djevojčice bile tretirane kao robinje.

Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku pokrenulo je istragu protiv dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje na trgovinu ljudima.

Terete se da su dvije usvojene maloljetne djevojčice držali u robovlasničkom odnosu, tjerali ih na rad i fizički kažnjavali. Slučaj je otkriven nakon što je jedna od djevojčica pobjegla iz porodične kuće.

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Nakon što ju je pronašao i vratio kući, usvojilac je sa njom došao u kancelariju Zavoda za socijalni rad, gdje je zatražio pomoć tvrdeći da kćerka pokazuje poteškoće u ponašanju. Razgovori sa stručnim službama postepeno su otkrili pravu pozadinu ove priče.

Djevojčica je ispričala da su roditelji nju i sestru usvojili kako bi imali dodatnu radnu snagu. Prije odlaska u školu morale su obavljati poslove na farmi, dok im nakon nastave nije bilo dozvoljeno da učestvuju u vanškolskim aktivnostima. Uz školske obaveze morale su održavati domaćinstvo, raditi u poljoprivredi i čuvati mlađu djecu bračni par, osim dvije usvojene djevojčice, ima i sopstvenu djecu.

Šišali ih i zatvarali u garažu

Usvojioci su djevojčice fizički kažnjavali i šišali im kosu. Krajem maja i početkom juna ove godine djevojčice su bile zatvorene u garaži pored kuće.

Roditelji su im dostavljali dva topla obroka dnevno. Spavale su na stolicama, a nuždu su obavljale u dvorištu, nakon čega su se morale vraćati u garažu.

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Zavod za socijalni rad donio je rješenje o hitnom izdvajanju djece iz porodice i njihovom smještaju u odgovarajuću ustanovu, dok je roditeljima privremeno zabranjen svaki kontakt sa njima.

Osumnjičeni usvojioci nalaze se u pritvoru. Zbog krivičnog djela trgovine ljudima i kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (ropstvo) prijeti im dugotrajna zatvorska kazna do 15 godina, prenosi Dnevnik.hr.

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Zlostavljanje

Nasilje

nasilje u porodici

Nasilje nad djecom

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