Zašto je teško otići? Nakon toksične veze treba 3 do 6 mjeseci za oporavak

Toksične veze stvaraju zavisnost sličnu drogama zbog uticaja dopamina. Raskid izaziva apstinencijalnu krizu, a potpuni oporavak traje od tri do šest mjeseci uz strog prekid svakog kontakta sa partnerom.

Svi oko vas govore: "Ostavi ga, on nije pravi za tebe." Znate to i sami, a ipak ne želite ili ne možete da ga ostavite. Ili odete, pa mu se iznova vraćate.

Uzirok tome nije slabost. Toksične veze stvaraju snažan obrazac emocionalne vezanosti u kojem se smjenjuju stres, svađe, pomirenja i trenuci nježnosti. Ta nepredvidljivost čini odnos izuzetno teškim za prekid jer mozak počinje da povezuje napetost sa iščekivanjem, a pomirenje sa nagradom.

Svaka svađa donosi dopaminsku nagradu

Dopamin je hormon nagrade i očekivanja. Maksimalno oslobađanje dopamina dešava se u trenutku očekivanja, a ključni faktor je nepredvidljivost. Partner je nepredvidiv: danas je ljubazan, sutra hladan, a prekosutra ponovo nježan. Mozak je u stalnom režimu iščekivanja, pa svaki „dobar” trenutak pokreće snažan talas dopamina.

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U toksičnoj vezi napetost raste, dolazi do sukoba (oslobađanje kortizola i adrenalina), a zatim do pomirenja (oslobađanje dopamina, oksitocina i endorfina). Ovaj nagli pad kortizola doživljava se kao zadovoljstvo. Zato se pomirenje nakon svađe osjeća intenzivnije nego obična nježnost u stabilnoj vezi.

Mehanizmi zarobljenosti

Mehanizam sličan Stokholmskom sindromu, gdje mozak svaki "dobar" trenutak tumači kao dokaz ljubavi.

Odvajanje od prijatelja i porodice čini partnera jedinim izvorom i bola i utjehe.

Sistematsko iskrivljavanje istine potkopava povjerenje u sopstvenu procjenu, pa se osoba oslanja isključivo na partnera.

Proces odvikavanja

Raskid toksične veze izaziva sindrom odvikavanja. Lišen jakih stimulusa, dopaminski sistem reaguje depresijom, opsesivnim mislima i fizičkom nelagodnošću (nesanica, gubitak apetita).

Ovo nije dokaz „vječne ljubavi”, već apstinencijalna kriza koja prolazi. Akutna faza traje od dvije do četiri sedmice, dok je za potpuni oporavak potrebno od tri do šest mjeseci. Tokom ovog perioda neophodan je potpuni prekid kontakta - samo jedan poziv ili poruka ponovo pokreću cijeli ciklus zavisnosti, prenosi Stil.