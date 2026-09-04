Igor oženio Stanu jer je nevina: Prvog dana braka ga šokirala

Igor (33) iz Beograda, koji je prije nekoliko godina stupio u brak sa Stanom (27) iz jednog sela kod Požarevca, podijelio je svoju priču koja je izazvala brojne komentare.

Njihova veza, iako puna ljubavi, otvorila je vrata za raspravu o vrijednostima koje danas mnogi smatraju prevaziđenim – posebno kada je u pitanju tema "nevinosti".

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Na prvi pogled, njihova ljubavna priča djeluje kao klasičan susret momka iz grada i djevojke iz provincije. Međutim, Igor ne krije da je odluka da se oženi Stanom bila povezana upravo sa činjenicom da je ona, kako kaže, bila nevina kada su se upoznali.

Za neke, njegovo razmišljanje zvuči kao relikt prošlih vremena, dok drugi prepoznaju kulturne razlike i lične vrijednosti koje su oblikovale njegovu odluku.

"Bili smo zajedno četiri godine prije nego što smo odlučili da stanemo pred oltar", počinje Igor svoju priču.

"Stana je predivna djevojka, iz jedne fine, tradicionalne porodice. Znao sam da je odrasla u manjoj sredini i to mi nikada nije smetalo, ali moram priznati da me je iznenadilo kada sam otkrio da je nevina. Nekako mi je to prijalo – ideja da prije mene nije bila ni sa kim drugim", dodao je on.

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Njegova iskrenost o vlastitim osjećanjima i razlozima za brak pokrenula je diskusiju o vrijednostima i očekivanjima u vezi, posebno u vremenu kada društvo sve više teži ravnopravnosti i slobodi izbora. Ipak, Igor smatra da je njegova odluka bila lična i duboko povezana sa vrijednostima koje su mu važne.

Dok jedni smatraju da je njegovo razmišljanje arhaično, drugi prepoznaju važnost autentičnosti i individualnih izbora u ljubavnim odnosima.

"Na kraju, najvažnije je da smo oboje srećni", zaključuje Igor.

Mladić dodaje da je imao strpljenja, pa je tako i nakon četiri godine veze dočekao i da imaju intimne odnose jutro poslije vjenčanja, a to je za njih bila prva bračna noć.

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"Bila je stidljiva u početku, ali se poslije par minuta oslobodila, postajala je sve slobodnija i, mogu reći da je se*s bio fantastičan. Mnogo bolji nego sa iskusnim djevojkama sa kojima sam bio prije nje. Ja sam se šokirao, očekivao sam da će da leži i gleda u plafon", priča ovaj momak.

Veza je svakim danom postajala sve čvršća, porodice su im se upoznale, a nije bilo naznaka da će to što su odrasli u različitim sredinama i što su drugačije vaspitavani predstavljati problem. Sve dok nisu odlučili da se vjenčaju.

"Prvi problemi su se javili kada smo se dogovarali oko svadbe. Ja sam htio da sa 'matorcima' idemo na ručak, a da za društvo napravimo žurku. Ona je željela tradicionalnu svadbu, sve po redu - crkva, matičar, kupola od šampanjca, živa muzika... Iako to nije baš moj 'fazon' pristao sam. Ako će to da je usreći, što da ne? Nije bila to neka velika žrtva koju je trebalo da prinesem", nastavio je svoju priču, objavio je "Mondo".

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"Sve smo se dogovorili, zakupili smo veliku salu, jer njeni imaju mnogobrojnu rodbinu koju su željeli da 'ispoštuju'. Tada sam primijetio da su njeni roditelji počeli za mrvicu više da se miješaju nego što mi je bilo po volji. Imali su primjedbe na jelovnik, nisu pristajali na onaj klasičan 'restoranski', već je moralo da bude pečenja i sarmi. Ok, ništa strašno, mislio sam. Na kraju krajeva, prvi put udaju kćerku i vjerujem da su godinama unazad planirali kako će taj dan da izgleda. Zaista sam se trudio da ih razumijem, i moje roditelje sam ubijedio da se ni oni ne obaziru, niti mešaju. Neka bude kako mlada želi", objašnjava momak.

A onda je došao dan vjenčanja... I situacija koju ovaj mladić više nije mogao da prećuti.

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"Poštujem svačije običaje, ali ovo nisam mogao da prećutim. Na dana vjenčanja, njeni roditelji su mi rekli da su odredili osobu koja će sjediti ispred sale i popisivati poklone. I ne samo to! Ko donese novac, na licu mjesta će se koverta otvarati i upisivati ko je koliko dao. To je bila kap koja je prelila čašu! Mislim da mi je pritisak skočio na 300, toliko sam se iznervirao", kaže momak i dodaje i da se i dan danas razbjesni kad se sjeti svega.