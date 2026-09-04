Za ove znakove slijedi 7 godina sreće: Napokon se završava loš period

Nakon nekoliko veoma napornih godina, za tri horoskopska znaka uskoro počinje mnogo mirniji i povoljniji period. Dobra vijest je da bi, prema astrološkim tumačenjima, mogao da traje najmanje sedam godina.

Život im već dugo liči na neprestanu borbu, tačnije još od 2018. godine. Astrološkinja Elizabet Brobek smatra da ih Univerzum sada konačno usmjerava na sasvim drugačiji put. Od ovog trenutka ulaze u novu životnu fazu, punu prosperiteta i mogućnosti.

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Bik – od teških promjena do lične snage

Bikovima je prethodnih nekoliko godina bilo prilično burno. Uran, planeta naglih i revolucionarnih promjena, napustio je ovaj znak u aprilu. Ipak, Bikovi su nastavili da skupljaju dijelove svog života, često uz osjećaj poraza i gubitka nade.

Zato će vijest o završetku tog poglavlja donijeti veliko olakšanje. Prema Brobekovoj, od sada sva prošla iskustva pretvarate u mnogo bolju i višu vremensku liniju.

Najveći problem nije ono što se dogodilo, već osjećaj da ništa od toga nije imalo smisla. Period od 2018. možda je ličio na provlačenje kroz blato, ali nije bio uzaludan. Sav taj intenzitet podstakao je snažan rast i otvorio put ka većim mogućnostima. Brobek poručuje da ćete iskustva sada pretvoriti u moć za sebe.

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Vaga: Finansijski uspjeh vraća ravnotežu

Posljednjih osam godina Vagama su izgledale kao vožnja rolerkosterom. Najprije je trpjela karijera, pa ste u posao uložili sve što ste imali. Klatno je zatim otišlo predaleko, zbog čega se u posljednje vrijeme javila nesigurnost i u vezama.

Sasvim druga priča. Najgore je prošlo i Vage kreću boljim pravcem. Brobek navodi da ćete između sada i 2033. godine svoja iskustva pretvarati u finansijski uspjeh.

Jasan fokus na ciljeve neće ostaviti prostor za toksičnost. Takva promjena u razmišljanju dovoljna je da otpadnu oni koji vašem životu ništa ne doprinose. Kada ih više nema, lakše ćete uspostaviti pravu ravnotežu između posla i društvenog života.

Blizanci: Vraćaju se energija i motivacija

Blizanci se od 2018. osjećaju zaglavljeno i usamljeno, uprkos svim pokušajima da se saberu. Sada počinje iscjeljujuća era, period oporavka i prosperiteta. Mentalna energija se vraća, pa konačno možete uraditi ono što je potrebno. Motivacija za uspjeh više neće zavisiti od prepreka.

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Mnogo toga je ostalo iza vas, ali trud će se isplatiti. Prema Brobekovoj, do 2033. sva iskustva pretvaraćete u veliki lični sjaj. Univerzum vas je primorao da razvijete disciplinu. Pošto je teži dio završen, dolazi vrijeme nagrada za sav uloženi trud i vrijeme.

Plan do 2033. počinje iskrenim spiskom

Odvojite zato malo vremena za razmišljanje i zapišite oblasti kojima želite da se posvetite. Ako pravilno odigrate svoje karte, možete sebi obezbijediti uspjeh sve do 2033. godine.

(Krstarica)