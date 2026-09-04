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Cijene hrane blizu novog rekorda: Sve je poskupjelo, ali ova namirnica najviše

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04.09.2026 15:11

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Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Svjetske cijene hrane su porasle u avgustu drugi put zaredom i sada su na najvišem nivou od novembra 2022. godine, a poskupljenje je zabilježeno u svim kategorijama proizvoda, objavila je danas Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

FAO indeks cijena hrane (FFPI), koji prati mjesečna kretanja cijena osnovnih poljoprivrednih proizvoda na svjetskom tržištu, iznosio je 133,3 poena u avgustu, što predstavlja porast od 1,9 odsto u odnosu na jul.

Najveći rast zabilježile su cijene šećera, koje su skočile 11,9 odsto na 106,4 poena i dostigle najviši nivo od juna 2025. godine. FAO navodi da su na tržištu pojačane zabrinutosti zbog izgleda globalne ponude šećera u sezoni 2026/27.

„Dugotrajno toplo i suvo vrijeme dovelo je do smanjenja prognoza prinosa šećerne repe u Evropskoj uniji, gdje se već očekivalo da će se zasađena površina smanjiti u odnosu na prethodnu sezonu, dok su vremenski uslovi povezani sa El Ninjom nastavili da utiču na izglede proizvodnje u ključnim zemljama proizvođačima u Aziji“, navodi se u saopštenju.

Vrijednost indeksa cijena mliječnih proizvoda porasla je za 2,3 odsto na 119,2 poena, prvenstveno zbog skupljeg mlijeka u prahu i sira, a indeksa cijena žitarica za 2,2 odsto na 116,3 poena, što je najviši nivo od maja 2024.

Međunarodne cijene porasle su u avgustu za sve glavne žitarice, podržane snažnom potražnjom, zabrinutošću zbog vremenskih uslova u vezi sa izgledima usjeva u ključnim regionima proizvodnje i kontinuiranom neizvjesnošću oko izvoznih tokova Crnog mora.

Svjetske cijene pšenice porasle su za 2,6 odsto međugodišnje, kukuruza 2,5 odsto, sirka 3,9 odsto, a ječma 2,6 odsto.

Vrijednost indeksa cijena mesa je porasla mjesečno za jedan odsto na 127,9 poena, uz rast cijena živinskog, svinjskog i ovčijeg mesa, a biljnih ulja za 0,6 odsto na 196,9 poena, što je najviši nivo od juna 2022. godine.

Rast cijena palminog i sojinog ulja zbog visoke potražnje za biodizelom u Indoneziji i Sjedinjenim Američkim Državama zasjenio je niže cijene ulja repice i suncokretovog ulja.

Vrijednost FFPI je viša za 2,5 odsto u odnosu na avgust 2025, ali niža za 16,8 odsto u odnosu na rekordne vrijednosti zabilježene u martu 2022, dodaje se u izvještaju na veb stranici FAO, a prenosi RT Balkna.

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Hrana

cijena

šećer

ekonomija

Trgovina

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