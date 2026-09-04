Rusi pogodili sjedište ukrajinskih obavještajaca! Dron raznio kancelariju generala Poklada

Ruski dron je pogodio kancelariju vršioca dužnosti šefa Službe bezbjednosti Ukrajine, Aleksandra Poklada, u zgradi SBU u Volodimirskoj ulici u Kijevu.

General nije bio u kancelariji u vrijeme napada, piše Ukrajinska pravda.

❗️❗️The drone was directed directly at the office of the head of the SBU in this building. I instructed Poklad to respond adequately, tangibly, and, if possible, in kind to the Russians for this attack, once everything is prepared. - Zelenskyy pic.twitter.com/wE5aSjKVgu — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 4, 2026

Oglasio se Zelenski o napadu na zgradu SBU

O napadu na zdanje SBU se oglasio i Volodimir Zelenski.

- Razgovarao sam sa šefom Službe bezbjednosti Ukrajine, Aleksandrom Pokladom. Nažalost, ruski dron je pogodio zgradu Službe bezbjednosti Ukrajine u Volodimirskoj ulici u Kijevu, preko puta katedrale Svete Sofije. Sve službe za hitne intervencije su na licu mjesta - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.… — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

Predsjednik Ukrajine je saopštio da će povrijeđeni dobiti neophodnu pomoć.

- Dron je bio usmjeren direktno na kancelariju šefa Službe bezbjednosti u toj zgradi. Naložio sam Pokladu da pruži odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima kada sve bude spremno. Naša vojska će podržati ovaj odgovor. Slava Ukrajini - piše Zelenski.

#BREAKING Ukraine President Zelenskiy says Russia hits SBU' security service headquarters in Kyiv pic.twitter.com/nNwAAbcXVp — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) September 4, 2026

Izbio požar u zgradi, očevici prijavili eksplozije

Nakon udara, u zgradi je izbio požar. Hitne službe trenutno rade na licu mjesta i otklanjaju posljedice napada.

Očevici su javili da se oko 15:30 čula eksplozija, nakon čega je počeo da se diže gust dim nedaleko od metro stanice "Zlatna kapija".

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je izbio požar u Ševčenkivskom okrugu zbog udara bespilotne letelice na krov nestambene zgrade.