Rusi pogodili sjedište ukrajinskih obavještajaca! Dron raznio kancelariju generala Poklada

Autor:ATV redakcija
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Ruski dron je pogodio kancelariju vršioca dužnosti šefa Službe bezbjednosti Ukrajine, Aleksandra Poklada, u zgradi SBU u Volodimirskoj ulici u Kijevu.
General nije bio u kancelariji u vrijeme napada, piše Ukrajinska pravda.
❗️❗️The drone was directed directly at the office of the head of the SBU in this building. I instructed Poklad to respond adequately, tangibly, and, if possible, in kind to the Russians for this attack, once everything is prepared. - Zelenskyy pic.twitter.com/wE5aSjKVgu— King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 4, 2026
O napadu na zdanje SBU se oglasio i Volodimir Zelenski.
- Razgovarao sam sa šefom Službe bezbjednosti Ukrajine, Aleksandrom Pokladom. Nažalost, ruski dron je pogodio zgradu Službe bezbjednosti Ukrajine u Volodimirskoj ulici u Kijevu, preko puta katedrale Svete Sofije. Sve službe za hitne intervencije su na licu mjesta - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.
I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.…— Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 4, 2026
Predsjednik Ukrajine je saopštio da će povrijeđeni dobiti neophodnu pomoć.
- Dron je bio usmjeren direktno na kancelariju šefa Službe bezbjednosti u toj zgradi. Naložio sam Pokladu da pruži odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima kada sve bude spremno. Naša vojska će podržati ovaj odgovor. Slava Ukrajini - piše Zelenski.
#BREAKING Ukraine President Zelenskiy says Russia hits SBU' security service headquarters in Kyiv pic.twitter.com/nNwAAbcXVp— Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) September 4, 2026
Nakon udara, u zgradi je izbio požar. Hitne službe trenutno rade na licu mjesta i otklanjaju posljedice napada.
Očevici su javili da se oko 15:30 čula eksplozija, nakon čega je počeo da se diže gust dim nedaleko od metro stanice "Zlatna kapija".
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je izbio požar u Ševčenkivskom okrugu zbog udara bespilotne letelice na krov nestambene zgrade.
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