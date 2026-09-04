Logo

Rusi pogodili sjedište ukrajinskih obavještajaca! Dron raznio kancelariju generala Poklada

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 15:58

Komentari:

0
Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Ruski dron je pogodio kancelariju vršioca dužnosti šefa Službe bezbjednosti Ukrajine, Aleksandra Poklada, u zgradi SBU u Volodimirskoj ulici u Kijevu.

General nije bio u kancelariji u vrijeme napada, piše Ukrajinska pravda.

Oglasio se Zelenski o napadu na zgradu SBU

O napadu na zdanje SBU se oglasio i Volodimir Zelenski.

- Razgovarao sam sa šefom Službe bezbjednosti Ukrajine, Aleksandrom Pokladom. Nažalost, ruski dron je pogodio zgradu Službe bezbjednosti Ukrajine u Volodimirskoj ulici u Kijevu, preko puta katedrale Svete Sofije. Sve službe za hitne intervencije su na licu mjesta - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Predsjednik Ukrajine je saopštio da će povrijeđeni dobiti neophodnu pomoć.

- Dron je bio usmjeren direktno na kancelariju šefa Službe bezbjednosti u toj zgradi. Naložio sam Pokladu da pruži odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima kada sve bude spremno. Naša vojska će podržati ovaj odgovor. Slava Ukrajini - piše Zelenski.

Izbio požar u zgradi, očevici prijavili eksplozije

Nakon udara, u zgradi je izbio požar. Hitne službe trenutno rade na licu mjesta i otklanjaju posljedice napada.

Očevici su javili da se oko 15:30 čula eksplozija, nakon čega je počeo da se diže gust dim nedaleko od metro stanice "Zlatna kapija".

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je izbio požar u Ševčenkivskom okrugu zbog udara bespilotne letelice na krov nestambene zgrade.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Kijev

Vladimir Zelenski

Aleksandar Poklad

Komentari (0)

Pročitajte više

Погођен аеродром у Кијеву

Svijet

Pogođen aerodrom u Kijevu, gore avioni

6 h

0
Дрон

Svijet

U napadima na Belgorodsku oblast poginulo petoro ljudi

10 h

0
Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.

Svijet

Horor: Četvoro ljudi poginulo u ukrajinskom napadu na ekipu hitne pomoći

21 h

0
Трамп: Бајден је Кијеву дао више муниције него што је потрошено у иранском рату

Svijet

Tramp: Bajden je Kijevu dao više municije nego što je potrošeno u iranskom ratu

1 d

0

Više iz rubrike

Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи

Svijet

Komesar za migracije podnio ostavku zbog prijetnji smrću

4 h

0
Ендру Тејт, лијево, посматра свог брата Тристана док говори испред полицијске станице у Волунтарију, у Румунији, 21. маја 2025. године.

Svijet

Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

5 h

0
Стара бака жена

Svijet

Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

5 h

0
Погођен аеродром у Кијеву

Svijet

Pogođen aerodrom u Kijevu, gore avioni

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

11

Srbija će obezbijediti mirnu i dostojanstvenu sahranu generalu Mladića

19

08

Velika tribina SNSD-a: "Na čelu sa Dodikom spremni smo da provodimo sve zacrtane ciljeve"

19

06

Mladićev ljekar otkrio detalje "liječenja": Generalu davali fentanil

18

58

Centralne vijesti, 04.09.2026.

18

54

Karan, Cvijanović, Dodik i Minić položili vijence na Centralnom spomeniku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima