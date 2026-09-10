Додик посјетио Фарму Бабић: Овакве породице морамо држати под посебном пажњом

Аутор:АТВ редакција
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У Штрпцима, код Прњавора, посјетио сам "Фарму Бабић", гдје неколико генерација ове вриједне породице заједно ради и живи од производње млијека.
о је на друштвеним мрежама објавио лидер СНСД Милорад Додик, нагласивши да Бабићи имају 190 грла.
"Они су најбољи доказ да онај ко хоће да ради, може добро да живи од свог рада. Република Српска је кроз подстицаје за производњу млијека, набавку механизације и опреме значајно помогла нашим пољопривредним произвођачима и наставићемо да чинимо још више", нагласио је Додик и додао:
"Овакве породице и домаћинства морамо држати под посебном пажњом", поручио је Додик.
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