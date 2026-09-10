Цвијановић: Људи у Кнежеву добро знају ко је увијек уз Српску

Аутор:АТВ редакција
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Људи у Кнежеву добро знају ко је увијек био уз свој народ и уз Републику Српску, рекла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Овдје смо да потврдимо нашу вјеру у Републику Српску и исправност нашег опредјељења да је чувамо, јачамо и развијамо, на добробит свих њених грађана", рекла је Цвијановићева у Кнежеву гдје је присуствовала предизборном скупу.
Она је на Инстаграму навела да су увјерени да предстоји још једна велика побједа СНСД-а која ће, каже, као и све претходне, бити побједа за Републику Српску.
Људи у Кнежеву добро знају ко је увијек био уз свој народ и уз Републику Српску.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 10, 2026
Овдје смо да потврдимо нашу вјеру у Републику Српску и исправност нашег опредјељења да је чувамо, јачамо и развијамо, на добробит свих њених грађана. Увјерени смо да је пред нама још једна велика… pic.twitter.com/pyY38omYW0
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