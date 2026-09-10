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Цвијановић: Људи у Кнежеву добро знају ко је увијек уз Српску

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10.09.2026 18:38

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Цвијановић и Минић у Кнежеву
Фото: Screenshot / X

Људи у Кнежеву добро знају ко је увијек био уз свој народ и уз Републику Српску, рекла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Овдје смо да потврдимо нашу вјеру у Републику Српску и исправност нашег опредјељења да је чувамо, јачамо и развијамо, на добробит свих њених грађана", рекла је Цвијановићева у Кнежеву гдје је присуствовала предизборном скупу.

Она је на Инстаграму навела да су увјерени да предстоји још једна велика побједа СНСД-а која ће, каже, као и све претходне, бити побједа за Републику Српску.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

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