Javor: Prioritet je nacionalni plan

Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu u Izbornoj jedinici jedan Slobodan Javor izjavio je večeras da im je prioritet nacionalni plan za Republiku Srpsku i očuvanje interesa Srpske.

Javor je naveo da se izbori održavaju u izazovnom vremenu i na globalnom nivou, a i na lokalnom, i da su ovi najvažniji jer Republika Srpska bira jedan od dva puta.

"Prvi put je upravo put SNSD-a, put očuvanja naših vrijednosti, institucija, naših nadležnosti i očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Drugi je put koji vodi opozicija bez jasnog plana i vizije, bez konkretnih rezultata", rekao je Javor novinarima u Busnovima kod Prijedora gdje je večeras održana tribina.

On je dodao da je siguran da su građani prepoznali odgovornu i iskrenu politiku i da će pružiti iskrenu podršku Savi Miniću kao kandidatu za predsjednika Republike Srpske i Željki Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Dijana Aramanda rekla je da Potkozarje ima veliki potencijal domaće proizvodnje, poljoprivrede, prirode, istorije i tradicije.

"To je ono što želimo da sačuvamo. Moja podrška je svakako za mlade i za žene na selu, da im budemo podrška, da od svog rada mogu da ostvaraju prihode i da ostanu i zasnuju svoje porodice upravo na ovom području i na selu", navela je Aramanda.

(Srna)