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''Bahato izazivanje udesa nije pokolebalo Stanivukovića da završi svoj prljavi posao''

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12.09.2026 09:42

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Драшко Станивуковић, Доња Градина
Foto: Screenshot

Vozeći se prema Donjoj Gradini kako bi u njoj snimio promotivni spot i kako bi i nju iz najnižih pobuda zloupotrijebio u političkoj kampanji, vozilo iz pratnje Draška Stanivukovića je bahato vozeći u suprotnoj traci izazvalo saobraćajnu nezgodu, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Samo pukom srećom, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih. To Stanivukovića nije uopšte pokolebalo da završi svoj prljavi posao", objavio je Kovačević na "Iksu".

On je naglasio da je tako Stanivuković Spomen-područje u Donjoj Gradini pretvorio u samo još jednu od kulisa za svoj rijaliti, za svoje pažljivo režirane i profesionalno odglumljene spotiće, ali i ono najgore, za pljuvanje po drugim Srbima.

"I po svom starom običaju, za laži i obmane", naveo je Kovačević, koji je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Tako je, kaže on, po ko zna koji put Stanivuković ponovio i otrcanu laž kako je Milorad Dodik navodno prodao jasenovačku građu.

On je istakao da je naravno Stanivuković ekspresno zaboravio da je ta građa digitalizovana i potpuno dostupna u Arhivu Republike Srpske, nekih 300 metara od njegove kancelarije.

"Naravno da je za potrebe ove najcrnje političke promocije zaboravio i da je reditelj filma 'Dara iz Jasenovca', a koji je Stanivuković ranije u svom uobičajeno patetičnom stilu egzaltirano hvalio, Predrag Gaga Antonijević zahvalio Dodiku što je omogućio i da takva digitalizovana jasenovačka građa bude dostupna i u Memorijalnom muzeju Holokausta u Vašingtonu, odakle je korišćena kao glavni materijal i građa za scenario pomenutog filma", dodao je Kovačević.

On je napisao na "Iksu" da je tako Stanivuković, opet u maniru glumca jeftine produkcije, bez imalo srama odglumio da ne zna baš ništa o statusu izgradnje memorijalnog spomen-kompleksa u Donjoj Gradini.

"Evo, pošto već moram i pošto je toliko neupućen, da ga podsjetim. Dogovor predsjednika Milorada Dodika i Aleksandra Vučića jeste da je izgradnja memorijalnog spomen-kompleksa u Donjoj Gradini od najvišeg nacionalnog interesa za cjelokupni srpski narod i da će, u skladu sa tim, vlade Republike Srpske i Republike Srbije zajednički voditi proces izgradnje ovog memorijalnog kompleksa", rekao je Kovačević.

On je dodao da to stoji i u Deklaraciji koja je usvojena na Svesrpskom saboru u Beogradu.

U međuvremenu, naglasio je, obje vlade su usvojile odluku o formiranju odbora za izgradnju memorijalnog spomen-kompleksa u Donjoj Gradini i u narednom periodu se očekuje ubrzavanje dinamike izrade projektne dokumentacije i samog kompleksa, što su ove godine u Donjoj Gradini naglasili i Dodik i Vučić.

"Ali, sve ove činjenice jednostavno nisu pogodne za Stanivukovićeve promo spotiće. Valjda zato što nisu ni morbidne, ni jeftine. Neka nam svima oproste Sveti srpski novomučenici jasenovački", poručio je Kovačević.

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Donja Gradina

Draško Stanivuković

Radovan Kovačević

udes

Draško Stanivuković udes

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