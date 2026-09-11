Dodik: SNSD uvijek uz svoj narod, jaki lideri znaju kako da se bore za Srpsku

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je večeras u Tesliću da je SNSD uvijek uz svoj narod i Republiku Srpsku i da je to stranka koja zna kako sa jakim liderima da se bori za slobodu.

Dodik je rekao da se danas vodi snažna politička borba za jaku političku Banjaluku i poručio da zahvaljujući jakim liderima SNSD-a, zajedno sa koalicionim partnerima, nema popuštanja političkom Sarajevu.

On je siguran u izbornu pobjedu Željke Cvijanović, za koju je rekao da je već prepoznatljivo lice u međunarodnoj politici, kao i Save Minića, čija će politika, kako smatra, održati ekonomsku i socijalnu stabilnost Srpske.

Dodik je na tribini SNSD-a u Tesliću istakao da je ovaj grad heroj i da se to cijeni, te da je dio velikog investicionog ciklusa do 2030. godine.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je mnogo napora uloženo u izgradnju svakog dijela Republike Srpske.

Ona smatra da je Savo Minić najbolji kandidat za predsjednika Republike Srpske jer je kao mladi borac u Odbrambeno-otadžbinskom ratu osjetio šta znači žrtva za slobodu, i koji obavljajući važne funkcije uspješno odgovara svim socijalnim i ekonomskim izazovima.

Cvijanovićeva je istakla da današnja vremena traže nepokolebljivu politiku i jake lidere i poručila da se nada da će ih Teslić u tome podržati.

Poručila je okupljenim Teslićanima da kao veliki tim, uz Milorada Dodika, u Sarajevu vode čvrstu, jaku i nepokolebljivu politiku na korist Republike Srpske, prenosi "Srna".

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da nema kockanja sa Srpskom i da je vrijeme za izgrađene političare poput Željke Cvijanović, koja se dokazala u diplomatskoj borbi, kako sa političkim Sarajevom, tako i u iznošenju istine o događajima i procesima u međunarodnim institucijama, a sve za dobrobit Republike Srpske.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice pet Radislav Đurić rekao je da su za Teslić veoma važni infrastrukturni projekti, koji će biti realizovani zahvaljujući podršci lidera ove stranke, kao i nosilaca inokosnih funkcija.

Pozvao je Teslićane da daju doprinos i 4. oktobra ukažu povjerenje kandidatima SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savi Miniću i za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Srpske iz Izborne jedinice pet Biljana Kuzmanović istakla je da je SNSD velika porodica, a lideri ove političke partije uvijek uz svoj narod i Republiku Srpsku.

U Tesliću su večeras predstavljeni kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice pet i za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice dva.