Trišić Babić: 11. septembar - dan koji je promijenio ameriku i svijet

Dan koji je promijenio Sjedinjene Države i svijet bio je 11. septembar 2001. godine, ali srpski narod se sa radikalnim islamizmom suočio devedesetih godina kada se borio protiv takvog zla i platio visoku cijenu izjavila je v.d. direktora Kancelarije za međunarodu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je podsjetila da se danas navršava 25 godina od 11. septembra 2001. godine, dana koji je promijenio Sjedinjene Američke Države, ali i svijet.

Ona je istakla da se sjećamo gotovo 3.000 nevinih žrtava terorističkih napada i iskazujemo poštovanje njihovim porodicama i američkom narodu.

"Za nas Srbe, borba protiv terorizma nije nešto o čemu smo počeli da učimo nakon 11. septembra. Sa radikalnim islamizmom, ideologijom mržnje i zločinima koje ona proizvodi suočili smo se na ovim prostorima još tokom devedesetih godina, kada je srpski narod protiv takvog zla vodio svoju borbu i platio visoku cijenu", navela je Trišić Babić na Iksu.

Istakla je da se tada glas Srba nije dovoljno čuo i da su bile potrebne decenije da se o mnogim činjenicama počne govoriti otvorenije.

"Zato je važno da danas i mi o tom iskustvu govorimo jasno i svojim glasom. Zato mi na ovaj dan, kada se sjećamo žrtava 11. septembra, imamo duboko razumijevanje za ono kroz šta su prošli američki narod i Sjedinjene Američke Države", rekla je Trišić Babić.

Prema njenim riječima, terorizam nema opravdanje, a u borbi protiv njega ne smije biti dvostrukih standarda niti zaboravljenih žrtava. prenosi Srna.