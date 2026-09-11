Đaci se vraćaju u klupe: Poznato kada počinje nastava u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Nakon obustave nastave zbog ekstremnih vrućina, požara i nevremena, učenici u Republici Srpskoj vraćaju se u školske klupe u ponedjeljak, 14. septembra, potvrđeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Ministarstvo je ranije dalo saglasnost za obustavu nastave u periodu od 4. do 11. septembra.
Razlog za takvu odluku bile su prvenstveno ekstremno visoke temperature i toplotni talas, koji su pratili požari na području Republike Srpske, kao i nepovoljne vremenske prilike.
Nakon višednevne pauze, učenici će se tako 14. septembra ponovo vratiti redovnoj nastavi, piše Mikro mreža.
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