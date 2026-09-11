Logo

Đaci se vraćaju u klupe: Poznato kada počinje nastava u Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 15:58

Komentari:

0
Ходник Основне школе у Бањалуци.
Foto: ATV

Nakon obustave nastave zbog ekstremnih vrućina, požara i nevremena, učenici u Republici Srpskoj vraćaju se u školske klupe u ponedjeljak, 14. septembra, potvrđeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Ministarstvo je ranije dalo saglasnost za obustavu nastave u periodu od 4. do 11. septembra.

Razlog za takvu odluku bile su prvenstveno ekstremno visoke temperature i toplotni talas, koji su pratili požari na području Republike Srpske, kao i nepovoljne vremenske prilike.

Nakon višednevne pauze, učenici će se tako 14. septembra ponovo vratiti redovnoj nastavi, piše Mikro mreža.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Škola

Školska godina

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

Промјена термина на "Ћевап фесту": Помјерено такмичење у брзом једењу

Banja Luka

Promjena termina na "Ćevap festu": Pomjereno takmičenje u brzom jedenju

2 h

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Srbija

Otac natjerao sina (10) da puca u čovjeka: Zaštitnik građana pokrenuo postupak

2 h

0
Поклон

Zanimljivosti

Donosi nesreću: Ovaj poklon nikako ne držite u svojoj kući

2 h

0
Вулин: Они који заговарају политику укидања Српске највећи су непријатељи опстанка БиХ

BiH

Vulin: Oni koji zagovaraju politiku ukidanja Srpske najveći su neprijatelji opstanka BiH

2 h

1

Više iz rubrike

предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić najavio: 50 miliona KM za mlade preduzetnike

2 h

2
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Srpska u svijet plasira istinu o situaciji u BiH

3 h

1
Изборни штаб СНСД-а тражи одговорност за пропусте на тестном гласању: Ни руководство ЦИК-а не може бити изузето

Republika Srpska

Izborni štab SNSD-a traži odgovornost za propuste na testnom glasanju: Ni rukovodstvo CIK-a ne može biti izuzeto

5 h

38
Обиљежено 30 година ПМФ-а у Бањалуци

Republika Srpska

Obilježeno 30 godina PMF-a u Banjaluci

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Stanivuković dobio jasnu poruku: Radnici vrtića spremni na proteste

17

48

Sipala lijekove u pasulj da ne vrati dugove: Ukinuta presuda trovačici

17

39

Budimir: Potrebna nova policijska stanica u Oštroj Luci

17

34

Cvijanović: Bošnjaci godinama govore u svoje ime, važno je da su institucije Srpske budne

17

31

"Posao" od kojeg boli glava: Otišla na razgovor, a stigao račun od 4.000 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima