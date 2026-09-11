Minić: Srpska u svijet plasira istinu o situaciji u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je došlo vrijeme da se čuje istina koju Srpska plasira u svijet o situaciji u BiH.

Povodom zahtjeva američkog kongresmena Selest Maloj Kancelariji SAD za kontrolu strane imovine da ispita miješanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije BiH u demokratske procese u Srpskoj, Minić je istakao da svi znaju šta se desilo i da je dobro da se o tome govori.

- Pokušavamo izaći u svijet sa istinom i došlo je vrijeme da bude preispitan način djelovanja Šmita i ostalih visokih predstavnika, ali ne očekujem ništa spektakularno. Svi znaju šta se desilo i dobro je da se o tome govori - rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

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Minić je naveo da se od govora ambasadora BiH u UN Zlatka Lagumdžije na sjednici u Njujorku ne može očekivati ništa dobro jer je iz političkog Sarajeva vidljiva neskrivena mržnja prema Srpskoj.

- Zato je u BiH prisutna otvorena politička borba. Od govora Lagumdžije može se očekivati sve isto kao od ministara u Savjetu ministara Elmedina Konakovića i Zukana Heleza - rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je upitao da li je moguće da neko izjavi da treba ukinuti Republiku Srpsku i da prođe bez bilo kakvih sankcija?

- Kada kažemo da treba sačuvati Republiku Srpsku, onda nam se prijeti sankcijama. Mržnju iz Sarajeva pokušavamo ignorisati koliko god je moguće - rekao je Minić.