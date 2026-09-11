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Minić najavio: 50 miliona KM za mlade preduzetnike

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11.09.2026 15:09

Komentari:

2
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da je pronatalitetnom politikom predviđeno 50 miliona KM za realizaciju projekata mladih preduzetnika u poljoprivredi.

"Od 2022. do prošle godine u Republici Srpskoj za projekte mladih u poljoprivredi u Srpskoj izdvojeno je 73 miliona KM. Kada se u obzir uzmu i ostale pronatalitetne mjere, pomoć porodici, trudnicama, za novorođeno dijete, za školovanje, to znači da imamo sistem, jer nastojimo načiniti kvalitetan ambijent", rekao je novinarima Minić.

On kaže da se određeni broj porodica iz inostranstva vraća u Srpsku i da je ove godine upisano više prvačičća nego lani.

"Imali smo trend kada je stanovništvo odlazilo i teško ga je bilo zaustaviti. Međutim, vidljive su promjene", rekao je Minić.

(Srna)

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Tagovi :

premijer Republike Srpske

Savo Minić

Projekti

Poljoprivreda

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