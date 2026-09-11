Vulin: Oni koji zagovaraju politiku ukidanja Srpske najveći su neprijatelji opstanka BiH

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin ocijenio je da su oni koji zagovaraju politiku ukidanja Srpske i zalažu za unitarnu BiH najveći neprijatelji opstanka BiH.

Povodom Helezovog otvorenog poziva međunarodnoj zajednici da povuče svoj potpis sa Dejtonskog sporazuma i ukine Republiku Srpsku, uz poruke da Bošnjaci "znaju šta im je činiti", Vulin je ocijenio da Srbija, kao država garant Dejtona, mora reagovati na međunarodnoj sceni.

Hronika Obustavljen saobraćaj zbog udesa, policija na terenu

On smatra da Srbija treba da od Savjeta bezbjednosti UN traži vanrednu sjednicu u vezi sa izjavama Heleza, do je o bošnjačkih zvaničnika zatražio da se jasno i nedvosmisleno ograde od ratnog huškanja i prijetnji svog ministra.

Upozorio je i na destruktivno djelovanje Zlatka Lagumdžije u Njujorku, istakavši da njegovi nastupi pred Savjetom bezbjednosti UN nemaju saglasnost Predsjedništva BiH i da predstavljaju nastavak diplomatskog falsifikovanja i širenja antisrpske propagande, prenosi "Srna".

Svijet Putin: Snažno ekonomsko partnerstvo čini osnovu međunarodnih odnosa

"Sve suštinski zavisi od nas. Od međunarodne zajednice očekujem samo licemerje, na koje smo navikli, i da se iznova pokažu kao najveći neprijatelji suživota u BiH", naglasio je Vulin.

Onima koji se uporno zalažu za unitarnu BiH, Vulin je poručio da su najveći neprijatelji BiH i da neko treba što prije da ih obuzda jer su prijetnja trajnom miru na ovim prostorima.