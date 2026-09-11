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Vulin: Oni koji zagovaraju politiku ukidanja Srpske najveći su neprijatelji opstanka BiH

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11.09.2026 15:41

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Вулин: Они који заговарају политику укидања Српске највећи су непријатељи опстанка БиХ
Foto: ATV

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin ocijenio je da su oni koji zagovaraju politiku ukidanja Srpske i zalažu za unitarnu BiH najveći neprijatelji opstanka BiH.

Povodom Helezovog otvorenog poziva međunarodnoj zajednici da povuče svoj potpis sa Dejtonskog sporazuma i ukine Republiku Srpsku, uz poruke da Bošnjaci "znaju šta im je činiti", Vulin je ocijenio da Srbija, kao država garant Dejtona, mora reagovati na međunarodnoj sceni.

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On smatra da Srbija treba da od Savjeta bezbjednosti UN traži vanrednu sjednicu u vezi sa izjavama Heleza, do je o bošnjačkih zvaničnika zatražio da se jasno i nedvosmisleno ograde od ratnog huškanja i prijetnji svog ministra.

Upozorio je i na destruktivno djelovanje Zlatka Lagumdžije u Njujorku, istakavši da njegovi nastupi pred Savjetom bezbjednosti UN nemaju saglasnost Predsjedništva BiH i da predstavljaju nastavak diplomatskog falsifikovanja i širenja antisrpske propagande, prenosi "Srna".

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"Sve suštinski zavisi od nas. Od međunarodne zajednice očekujem samo licemerje, na koje smo navikli, i da se iznova pokažu kao najveći neprijatelji suživota u BiH", naglasio je Vulin.

Onima koji se uporno zalažu za unitarnu BiH, Vulin je poručio da su najveći neprijatelji BiH i da neko treba što prije da ih obuzda jer su prijetnja trajnom miru na ovim prostorima.

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Aleksandar Vulin

Zukan Helez

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