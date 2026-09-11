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Narod priča: Prijevor

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Izvor:

ATV

11.09.2026 16:30
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas vodi na Prijevor, podno Maglića, i otkriva priču o životu u jednom od posljednjih katuna ovog kraja, mjestu gdje se i danas živi u skladu s prirodom.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Narod priča

Biljana Stokić

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