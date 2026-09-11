Čuvena sportistkinja šokirala svijet: Bila sam prostitutka

Autor:ATV redakcija
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Suzi Favor Hamilton sportiskinja je koju pamte pasionirani ljubitelji atletike. Tri puta je učestvovala na Olimpijskim igrama, a njena priča nakon završetka karijere šokirala je sve.
Amerikanka je danju bila sportiskinja, a noću prostitutka.
U svojim memoarima otkrila je da je noću imala novi identitet i da se zvala Keli Lindi. Mjesto na kojem je radila kao prostitutka bio je Las Vegas.
U svojim memoarima "Brza devojka" ona je otkrila šokantne detalje iz svog života.
Sve je počelo kada su ona i suprug odlučili da proslave godišnjicu braka u Las Vegasu. Tada je Suzi svog supruga nagovorila da skaču iz padobrana i imaju seks utroje sa nepoznatom osobom.
Onda je uslijedila prava "drama". Ona nije mogla da prestane da razmišlja o nekom uzbudljivijem i rizičnijem životu - vratila se u Vegas, ovoga puta sama.
Prvo je odlučila da "iznajmi" muškog pratioca i sa njim provela nezaboravno veče... A, onda je uslijedila još luđa ideja - "želim time da se bavim".
"Prije toga sam imala odnose samo sa suprugom. Rekla sam mu da je on tek drugi muškarac sa kojim sam spavala, a on je rekao da je to šteta i da bi trebalo to da radim češće. Tada sam se navukla", napisala je Suzi.
Supruga je obavijestila šta želi da radi, a on je pokušao da utiče da se to promijeni, međutim bez uspjeha.
"Pogrešno mi je dijagnostifikovan bipolarni poremećaj, liječena sam na pogrešan način, a ljekovi koje sam dobila samo su pogoršali moje mentalno stanje."
Suzi je svoje usluge naplaćivala oko 600 evra, a njen tajni život dospio je u javnost kada je otkrila svoj identitet nekim klijentima.
"Bilo je dana kada sam pre podne trčala maraton, otišla na avion, došla u Vegas i našla se sa pet muškaraca. Razotkrivanje je, na kraju, ispalo najbolja stvar koja mi se u životu desila. Tako sam počela liječenje i oslobodila se".
(Kurir)
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