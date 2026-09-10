Logo

U drugom planu: Alen Šeranić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

10.09.2026 15:12
У другом плану: Ален Шеранић

'U drugom planu' ovog petka je Alen Šeranić, kojeg ćete upoznati kroz priču o stvarima koje najviše voli i raduje, te kako provodi slobodno vrijeme.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format "U drugom planu".

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

"U drugom planu" petkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

U drugom planu

Milica Nogo

Dejan Rauš

Više iz rubrike

Битно: Школске униформе

Emisije

Bitno: Školske uniforme

4 h

0
На глобалном плану: Између историје, политике и свијета који се мијења

Emisije

Na globalnom planu: Između istorije, politike i svijeta koji se mijenja

6 h

0
Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

Emisije

Bitno: Identitet, reakcije i otvorena pitanja o liječenju Ratka Mladića

1 d

0
Без плана: Нове тензије на регионалној и међународној сцени

Emisije

Bez plana: Nove tenzije na regionalnoj i međunarodnoj sceni

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

56

Spremite se: Objavljena prognoza do samog kraja septembra

15

55

Dodik: Neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne

15

53

Još jedan tragičan udes u BiH, poginula žena

15

51

Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

15

49

Najavljene nove blokade granica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima