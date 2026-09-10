U drugom planu: Alen Šeranić

'U drugom planu' ovog petka je Alen Šeranić, kojeg ćete upoznati kroz priču o stvarima koje najviše voli i raduje, te kako provodi slobodno vrijeme.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format "U drugom planu".

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

"U drugom planu" petkom u 20 časova i 10 minuta.