Minić i Cvijanović danas u Foči

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH posjetiće danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje će se sastati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove.
Posjeta je planirana u 13.45 časova.
Minić će sutra prisustvovati združenoj taktičkoj vježbi Vojske Srbije pod nazivom "Pobednik 2026", na Vojnom poligonu Pešter u Srbiji.
Vježba će početi u 11.00 časova.
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