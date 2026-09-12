Minić i Cvijanović danas u Foči

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Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH posjetiće danas Univerzitetsku bolnicu u Foči, gdje će se sastati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove.

Posjeta je planirana u 13.45 časova. Minić će sutra prisustvovati združenoj taktičkoj vježbi Vojske Srbije pod nazivom "Pobednik 2026", na Vojnom poligonu Pešter u Srbiji. Vježba će početi u 11.00 časova.

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