Naredne sedmice dogovor o prvim investicijama Izraela u Srpsku

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić rekla je da delegacije Republike Srpske iduće sedmice ponovo ide u Izrael, gdje će dogovoriti načine saradnje i prve vidljive investicije Izraela u Republici Srpskoj.

Trišić Babić je podsjetila da je nedavno sa predsjednik Miloradom Dodikom, na poziv Upravnog odbora Fondacije pokojnog Šimona Peresa, prisustvovala komemorativnom skupu povodom deset godina od njegove smrti i da je to bio pravi povod zbog kojeg su otišli u Izrael.

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"Međutim, bila nam je velika čast i zadovoljstvo što smo dobili i poziv američkog ambasadora da prisustvujemo velikom prijemu i obilježavanju 250 godina nezavisnosti SAD u Ambasadi SAD u Jerusalimu", navela je ona za "Srpskainfo".

Naglasila je da ambasador Majk Hakebi nije običan ambasador, te da je to čovjek koji je dugo aktuelan u političkom životu SAD.

"On je prvi imenovani ambasador predsjednika (SAD Donalda) Trampa u jednoj državi i neko ko je, praktično, 24 sata u vezi s Bijelom kućom i Vašingtonom, jer su SAD jedan od strateških partnera Izraela. Dakle, to nije bio običan poziv.

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Meni je bila čast i zadovoljstvo što je neko prepoznao da sam u tom trenutku osoba koja dolazi iz Republike Srpske, da smo tu i da nas pozovu. Taj diplomatski prijem ne mogu nazvati običnim. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije, mnogo pompeznije i na mnogo većem prostoru", navela je Trišić Babić.

Naglasila je da Izrael jeste poseban partner Republike Srpske, ali on ne lobira za Republiku Srpsku u SAD.

"Ne tražimo od Izraela da govori svojim glasom o Republici Srpskoj. Od njih dobijamo ono što nam zaista treba – oni nam otvore vrata, a mi sami zastupamo stavove Republike Srpske. Dakle, to je bila prilika i čast. Nije uobičajeno da se neko, kada se nađe na teritoriji druge države, pozove na američki prijem na takvom nivou", rekla je Trišić Babić.

Ona je naglasila da Republika Srpska i Izrael nemaju odnose od juče i nisu ti odnosi sada intenzivirani zbog toga što, kako neki zli jezici vole da komentarišu, Republika Srpska pokušava da se približi Izraelu kako bi otvorio vrata u SAD.

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"To nije tačno. Ko god prati odnose između Republike Srpske i Izraela zna da smo mi još prije 20 godina otvorili jedno od prvih predstavništava, na koja smo imali pravo po Dejtonskom sporazumu, upravo u Jerusalimu. Naši kontakti, veze i prijateljstvo s Izraelom veoma se pažljivo grade već nekih 20 godina", rekla je ona.

Naglasila je da cijela sadašnja administracija u Izraelu prepoznaje kontinuitet koji Republika Srpska ima prema njima i način na koji su se gradile te veze, prenosi "Srna".

"Jedan od značajnih događaja je i nedavno otvaranje Privredne komore Izraela u Banjaluci. To se desilo nakon januarskog susreta u Izraelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom, gdje je on dao nalog svojoj administraciji da se u Banjaluci otvori Privredna komora Izraela. Bilo je razgovora i o otvaranju neke vrste generalnog konzulata, ali Izrael nema ambasadu u BiH. Izrael nas, za sada, pokriva iz Tirane", navela je ona.

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Podsjetivši da je potpisala memorandum sa predsjednikom Privredne komore Izraela, pojasnila je da je taj memorandum široka platforma za valorizovanje svih odnosa koje su do sada imali Srpska i Izrael, tako da oni sada dobiju i ekonomsku komponentu.