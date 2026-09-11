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Kakav petak za dvojicu Loto igrača: Pao Džoker, dodijeljen i novi auto

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11.09.2026 20:15

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

U 73. kolu igre Loto izvučeni su brojevi 19, 7, 16, 29, 30, 5 i 4.

Glavna premija bila je vrijedna nevjerovatnih 3.700.000 maraka, a čak dva igrača su imala priliku da je osvoje.

Oni su čekali brojeve 2 i 3, ali je izašao broj četiri.

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Iako nije izvučena milionska premija čak šest igrača osvojilo je šestice vrijedne po više od 12 hiljada maraka.

Loto plus

Igra Loto plus je bila još više vrijedna sa 6.350.000 KM.

U ovoj igri su izvučeni brojevi 12, 16, 17, 25, 15, 27 i 9.

Već poslije šest izvučenih brojeva bilo je jasno da ni u ovoj igri neće biti glavnog dobitnika jer niko nije bio "štela".

Džoker

Džoker je u ovom kolu bio vrijedan 240 hiljada maraka, a dobitna kombinacija glasila je - 280859.

Za razliku od prethodne dvije igre u ovoj je srećni dobitnik izvučen.

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Upravo ovaj broj je nekome donio vrijednu nagradu vrijednu pomenutih 240 hiljada maraka.

Bonus igra

Ovog petka je izvučen i prvi od četiri pežoa 308 u bonus igri.

Srećni dobitnik je svoj listić uplatio u Velikoj Plani prije tri dana, 8. septembra u 14:15 sati.

Broj dobitnog listića je 01-00145-37-2-26-00287.

Loto izvlačenje mogli ste da pratite uživo na programu Alternativne televizije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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