Sudar tri vozila, šest osoba povrijeđeno

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Šest ososba povrijeđeno je u sudaru tri vozila u mjestu Bistrice kod Bijelog Polja, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Dva lica su teško povrijeđena, a ostali lakše, rekli su iz bolnice u Bijelom Polju. Auto-moto Kazne ogromne: Mnogi ovo imaju u autu, a uskoro može postati problem U udesu, koji se dogodio juče oko 16.30 časova, pričinjena je veća materijalna šteta.

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