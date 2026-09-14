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Sudar tri vozila, šest osoba povrijeđeno

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14.09.2026 08:02

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Šest ososba povrijeđeno je u sudaru tri vozila u mjestu Bistrice kod Bijelog Polja, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Dva lica su teško povrijeđena, a ostali lakše, rekli su iz bolnice u Bijelom Polju.

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U udesu, koji se dogodio juče oko 16.30 časova, pričinjena je veća materijalna šteta.

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Tagovi :

sudar

Saobraćajna nezgoda

udes

Crna Gora

povrijeđeni

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Аутомобил полиције Црне Горе.

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