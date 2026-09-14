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Salmonela otkrivena u domaćim jajima

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14.09.2026 08:49

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Салмонела откривена у домаћим јајима
Foto: Pixabay

Zbog utvrđene bakterije Salmonela enteritidis na farmi, Republički inspektorat u ponedjeljak je povukao konzumna jaja A klase koja na tržište stavlja „Proizvodno-trgovinska radnja Dami, vl. Damjan Dujmenović i OPG Željko Mijić”.

Republički inspektorat obavještava potrošače da proizvođač konzumnih jaja A klase Proizvodno-trgovinska radnja Dami, vl. Damjan Dujmenović i OPG Željko Mijić, zbog utvrđene bakterije Salmonela enteritidis na farmi registracionog broja 3HR0034, centar za pakovanje HR 2799 EU, iz preventivnih razloga povlači konzumna jaja svih LOT-ova sa zadnjim rokom trajanja (najbolje upotrijebiti do) 8. 10. 2026. godine, navode u saopštenju.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbjednost hrane te utvrđivanju postupaka u oblastima bezbjednosti hrane, prenosi Dnevnik.hr.

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jaja

salmonela

Hrana

Bezbjednost hrane

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