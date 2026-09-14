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Policija vam je upisala tajanstvena slova u pasoš? Evo šta znače

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14.09.2026 09:14

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Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.
Foto: Pixabay

Vraćanje sa granice Evropske unije noćna je mora svakog putnika, a u tome nisu pošteđeni ni državljani Srbije.

Posljednji primjeri građana koji su vraćeni sa njemačke i rumunske granice otvorili su pitanje – šta zapravo znače tajanstvene oznake koje granični policajci u takvim situacijama upisuju u pasoš?

Kada granični policajac donese odluku o odbijanju ulaska na teritoriju Šengena, procedura je jasna: pečat u pasošu se precrtava, a pored njega se dopisuje jedno od slova engleske abecede – od "A" do "I". Ova pravila važe jednako na kopnenim prelazima, aerodromima i u morskim lukama.

Evo šta svako slovo u pasošu tačno označava:

Oznaka "A" – Nevažeći putni dokument: Putnik nema važeći pasoš (ističe, istekao je, oštećen je ili nije ponijet sa sobom).

Oznaka "B" – Falsifikovan dokument: Utvrđeno je da je pasoš krivotvoren, tuđ ili da su u njemu mijenjani podaci, što povlači i ozbiljne pravne konsekvence.

Oznaka "C" – Nedostatak vize ili dozvole boravka: Odnosi se na situacije kada je za određenu svrhu (posao, studiranje, duži boravak) potrebna viza koju putnik nema.

Oznaka "D" – Falsifikovana viza: Za razliku od slova "B", ovde je utvrđeno da je sama viza prepravljana, falsifikovana ili neautentična.

Oznaka "E" – Nedokazana svrha i uslovi posjete: Čest razlog vraćanja za turiste. Znači da putnik nije priložio rezervaciju smještaja, povratnu kartu, pozivno pismo ili dokaz o razlogu putovanja.

Oznaka "F" – Prekoračenje dozvoljenog boravka: Prekršeno je šengensko pravilo "90/180", odnosno iskorišćeno je svih 90 dana boravka u prethodnih 180 dana.

Oznaka "G" – Nedovoljno finansijskih sredstava: Procjena policije da putnik nema dovoljno novca (u gotovini ili na karticama) za planirani boravak i povratak kući.

Oznaka "H" – Aktivna zabrana ulaska: Putnik već ima važeću zabranu ulaska u šengenski prostor ili u nacionalno područje konkretne države.

Oznaka "I" – Prijetnja po javni poredak i bezbjednost: Jedna od najtežih procenata, koja označava da osoba predstavlja rizik po javni poredak, zdravlje ili sigurnost država članica EU.

Trajanje zabrane i procedura brisanja

Odbijanje ulaska često prate i vremenske zabrane koje obično traju od jedne do tri godine. U najblažim slučajevima prekoračenja boravka kazna iznosi godinu dana, za duža prekoračenja dve godine, dok se za ugrožavanje javnog reda i nacionalne sigurnosti izriču zabrane od 10 pa sve do 20 godina.

Svi postupci za brisanje ili ukidanje izrečene zabrane vode se pokretanjem pravnog procesa pred nadležnim organima države članice EU koja je zabranu i odredila, prenosi Blic.

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Tagovi :

pasoš

Evropska unija

saobraćaj i granice

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